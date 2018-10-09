BarentsObserver: Россия полнее задействует транспортные возможности Арктики

Россия планирует в ближайшее время резко нарастить объёмы грузоперевозок по Северному морскому пути, сообщает The Barents Observer. Издание отмечает, что сделано эту будет в первую очередь за счёт увеличения поставок сжиженного газа и угля. В то же время среди других возможностей расширения грузопотока рассматривается возможность поставки грузов не только из Арктики, но и из других регионов, в частности с полуострова Ямал.

На прошлой неделе состоялось первое заседание российской государственной комиссии по вопросам развития Арктики, пишет The Barents Observer. Глава комиссии, заместитель председателя правительства Юрий Трутнев изложил основные задачи, стоящие перед новым госучреждением. Задача номер один – исполнение майских указов Владимира Путина, по которым, в том числе, предусмотрено к 2024 году довести уровень поставок грузов из Арктики до 80 миллионов тонн в год. Издание приводит слова министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который отметил, что увеличение поставок должно в основном произойти за счёт сжиженного природного газа и угля. «К 2024 году производство СПГ может достигнуть 32-х миллионов тонн, добыча конденсатов и нефти – 9-ти миллионов тонн, угля – 19-ти миллионов тонн, прочих товаров – порядка 3-х миллионов тонн».

Среди других возможностей увеличения грузопотока по Северному морскому пути Кобылкин назвал поставку грузов не только из Арктики, но и из других регионов, например с полуострова Ямал, с помощью строящейся железной дороги «Бованенково – Сабетта», пишет The Barents Observer.