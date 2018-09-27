Welt: Россия подкрепляет притязания на Арктику испытанием ракет

Россия проводит испытания противокорабельных ракет на арктическом острове Котельный, сообщает немецкий телеканал Welt. Как полагает издание, это однозначный сигнал: «Не приближайтесь, это наша территория!» Таким образом Россия подкрепляет свои притязания на ресурсы Арктики, но всё не так просто: США, Дания, Норвегия и Канада также хотят «вставить словечко».

Это однозначный сигнал: «Не приближайтесь, это наша территория!» Россия испытывает на острове Котельный противокорабельные ракеты. Это российский форпост в Арктике. На сверхзвуковой скорости ракеты мчатся в сторону Северного Ледовитого океана. В случае необходимости они могут уничтожать вражеские военные корабли.

Таким образом Москва в очередной раз подкрепляет свои притязания на 4,9 млн тонн ископаемого топлива, которые, как предполагается, находятся в Арктике. С 2015 года Россия постоянно расширяет находящуюся в регионе военную базу. В 2017-м Путин заехал лично. В военной доктрине Арктике выделен высочайший приоритет.

Но кому и что принадлежит — непонятно. Четыре других страны, граничащих с Арктикой, также бы хотели вставить словечко. США, Дания, Норвегия и Канада тоже заявляют свои права на регион. Процесс проверки в ООН пока ещё не завершён. И так как в результате глобального потепления лёд продолжает таять, может возрасти объём грузовых перевозок через Атлантический и Тихий океаны. Так что конфликт может даже обостриться.

Дата выхода в эфир 26 сентября 2018 года.