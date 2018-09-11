ECNS: Китай запускает «снежного дракона» для полярных исследований

Китай завершил строительство первого ледокола собственного производства, предназначенного для продолжительных экспедиций и научных исследований полярных регионов. Как сообщает китайский новостной портал ECNS, в ближайшее время Xuelong 2 («Снежный дракон») получит передовое исследовательское оснащение, пройдёт первые морские испытания и будет официально введён в эксплуатацию в первой половине 2019 года.

Китай спустил на воду первое ледокольное научно-исследовательское судно собственного производства, сообщает китайский новостной портал ECNS. Xuelong 2 («Снежный дракон») планируется официально ввести в эксплуатацию в первой половине 2019 года.

По сообщению Китайской государственной судостроительной корпорации, торжественная церемония состоится в Шанхае. Запуск судна означает, что строительство в целом завершено, и вскоре ледокол пройдёт испытания на море.

После церемонии Xuelong 2 проведёт швартовые испытания. Также на него будет установлено дополнительное оборудование. Официально судно начнёт свою деятельность в первой половине 2019 года. По заявлению государственной судостроительной корпорации, Xuelong 2 существенно расширит возможности полярных исследований и экспедиций Китая.

Как напоминает издание, строительство судна началось в декабре 2016 года. Оно достигает 122,5 м в длину и 22,3 м в ширину, и обладает водоизмещением 13,990 тонн. При максимальной скорости в 15 узлов или 27,8 км/ч ледокол может отправляться в 60-дневные экспедиции с 90 членами экипажа на борту. Он будет оснащён передовыми системами океанографической съёмки, что позволит экспертам проводить исследования полярного ледового покрытия, атмосферных и экологических условий, а также морского дна и биологических ресурсов.

По словам главного конструктора ледокола в Морском инженерно-исследовательском институте в Шанхае, судно предназначено для разламывания льда толщиной 1,5 м на скорости в 2-3 узла и может работать при низких температурах до -30 °С. Судно обладает хорошей маневренностью и придерживается строгих стандартов охраны окружающей среды.

Как сообщает ECNS, китайские учёные начали проектирование ледокола следующего поколения, ещё более продвинутого, чем Xuelong 2. Как пояснил главный конструктор, ледокол следующего поколения сможет ломать лёд толщиной около 3 м и выдерживать температуры до -45 °С.

На данный момент в Китае действует один ледокол Xuelong, разработанный для грузовых перевозок, а не для научных исследований. Он был построен на Украине в 1993 году. Китай приобрёл этот корабль и преобразовал его в полярное исследовательское судно, также выполняющее функции снабжения. Ледокол провёл десятки научных экспедиций в Арктику и Антарктику.

Китай уделяет всё больше внимания научным исследованиям и мирному развитию полярных регионов, сообщается в статье. В общей сложности государство провело 34 антарктических и 8 арктических экспедиций. Также правительство опубликовало руководства по поддержке исследование и развитию передовых судов для проведения полярных научных экспедиций и разведывания ресурсов, пишет ECNS.