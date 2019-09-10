NYT: заморозив военную помощь Украине, Трамп попал под новое расследование в США

Три комитета палаты представителей открыли расследование в отношении Дональда Трампа и его предполагаемых попыток повысить свои шансы на переизбрание, которые заключались в принуждении украинского правительства изучить действия Джо Байдена и его семьи в этой стране, пишет The New York Times. Как отмечает газета, конгрессмены полагают, что Трамп мог использовать вопрос военной помощи Украине в качестве рычага давления на Киев.

Белый дом отложил военную помощь новому правительству Украины, а также до сих пор не организовал встречу с новым украинским лидером. Кроме того, президент США Дональд Трамп до сих пор не нашёл замену ранее отозванному послу в этой стране, пишет The New York Times.

Тем не менее в личных беседах Трамп отзывался об Украине как о «коррумпированной» стране, отмечая, что ему совсем не по нраву то, что Киев якобы оказывал поддержку Хиллари Клинтон в 2016 году.

Несмотря на то что эксперты и советники Трампа предупреждали его о том, что американская помощь требуется Украине для борьбы с коррупцией и сдерживания России, президент США заставляет сомневаться украинцев относительно того, насколько он поддерживает Владимира Зеленского, отмечает издание.

Напряжённость в отношениях обозначилась на фоне попыток личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани вынудить правительство Зеленского открыть два расследования, которые могут принести американскому лидеру политические дивиденды. Первое касается деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи, в то время как второе имеет отношение к той помощи, которую Киев якобы оказывал Клинтон с целью подорвать позиции Трампа во время выборов.

В этом контексте три комитета палаты представителей сообщили, что они открыли широкомасштабное расследование, призванное установить, использовали ли Трамп и Джулиани американский внешнеполитический аппарат в собственных политических целях.

В письмах, адресованных Госдепартаменту и Белому дому, председатели комитетов палаты представителей по иностранным делам, разведке и по надзору за госорганами указали на то, что, если Трамп заморозил военную помощь ради «оказания неподобающего давления на украинское правительство с целью повысить шансы на переизбрание», то речь может идти о «шокирующем примере злоупотребления властью, подарке для Москвы и предательстве общественного доверия».

Официально администрация Трампа заявила, что проблемы в отношениях с Украиной вызваны скорее бюрократическими моментами и логистикой, чем трениями на политической почве. Однако в неформальной обстановке, по некоторым данным, Трамп придерживался более враждебного тона, обвиняя украинских политиков в коррумпированности и попытках подорвать его позиции.

Вместе с тем вице-президент США Майк Пенс заявил, что приостановка военной помощи не имеет никакого отношения к попыткам Джулиани убедить Киев расследовать дело семьи Байдена. Тем не менее позднее Пенс сообщил, что как он, так и Трамп «испытывают сильное беспокойство насчёт коррупции». Не вдаваясь в детали по этому поводу, вице-президент всё же связал этот вопрос с военной помощью. По его словам, «президент хочет быть уверен, что дополнительные деньги налогоплательщиков действительно пойдут на пользу безопасности и стабильности на Украине».

Тем не менее сенатор-демократ Кристофер Мёрфи, который встречался с Зеленским на прошлой неделе, заявил, что украинский лидер не понимает причину заморозки военной помощи. По словам Мёрфи, он призвал Зеленского не идти на поводу у Джулиани, предупредив, что такой шаг может лишить Украину поддержки со стороны обеих американских партий — иными словами, фактора, который Мёрфи описал как «самый важный актив» Киева.