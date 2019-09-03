Bild: солдаты, истребители, вертолёты — США вооружают Польшу для защиты от Путина

Польша настаивает на увеличении американского контингента на своей территории и активно закупает у США вооружение, пишет Bild. Варшава собирается приобрести 32 истребителя F-35, боевые вертолёты, а также системы ПВО Patriot. Глава Белого дома Трамп хочет также увеличить количество находящихся там солдат, перебросив их из Германии, с которой у него сложились прохладные отношения, рассказывает издание.
Вице-президент США Майк Пенс и глава Польши Анджей Дуда приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, сообщает Bild. Американский политик представлял главу Белого дома Дональда Трампа, который не смог приехать с визитом из-за урагана «Дориан».
Но, несмотря на повод для встречи, Пенс и Дуда в основном говорили не о прошлом, а о нынешнем положении вещей: Польша настаивает на увеличении американского контингента на своей территории, чтобы в случае необходимости защититься от возможной агрессии со стороны главы Кремля Владимира Путина. Чтобы Трамп поддержал эту идею, президент Польши «польстил его эго», предложив назвать новую военную базу его именем.
Варшава готова взять на себя все траты на строительство этого объекта. К тому же страна собирается закупать американское вооружение, в частности, 32 истребителя F-35, вертолёты и системы ПВО Pariot.
Также Трамп собирается увеличить количество солдат, находящихся в Польше. Он подумывает перебросить их туда из Германии, с которой у него сложились прохладные отношения. Президент США обвиняет Берлин в том, что он не выполняет свои обязательства перед НАТО и тратит недостаточно денег на оборону. Об этом в Варшаве напомнил и Пенс, похвалив Польшу за то, что она своими обязательствами не пренебрегает.
Вице-президент США также раскритиковал «Северный поток — 2», с помощью которого Германия добровольно ставит себя в зависимость от России. Трамп «набросился» на этот проект, угрожая санкциями. И Дуда, как ярый противник немецко-российского газопровода, его в этом поддержал. «Отношения между Соединёнными Штатами и Польшей никогда не были крепче», — подчеркнул Пенс.
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