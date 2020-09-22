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Euronews: Тихановская поддержала санкции против Минска
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подчеркнула важность европейских санкций, чтобы оказать давление на Минск и заставить белорусские власти начать диалог с оппозицией. В предварительном чёрном списке ЕС упоминается около 40 белорусских руководителей, которые, как полагают в Брюсселе, несут ответственность за «фальсификацию выборов и насилие» в отношении участников протестов, сообщает Euronews.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддерживает европейские санкции против Минска. Введение этих мер до сих пор блокировал Кипр, требуя от Брюсселя сперва разобраться с деятельностью Турции в Восточном Средиземноморье. Однако в понедельник в Никосии заявили, что изменили свою позицию. 

СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ, экс-кандидат в президенты Белоруссии: Конечно, санкции важны для нашей борьбы, поскольку они оказывают давление, которое заставит так называемые власти начать с нами диалог. 

В предварительном чёрном списке ЕС — около 40 имён белорусских руководителей, ответственных, по мнению Брюсселя, за «фальсификацию выборов и насилие» против манифестантов. Им могут запретить въезд в Европу и заморозить активы на территории ЕС. 

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, верховный представитель ЕС по внешней политике: Позвольте подчеркнуть, что мы поддержим всеобъемлющий национальный диалог и права белорусов на свободные и честные выборы. И это нельзя рассматривать как вмешательство во внутренние дела, поскольку демократия и права человека — основа ценностей Европейского союза. 

Дипломаты ЕС обсудили в понедельник и персональные санкции против Александра Лукашенко. Глава МИД Германии в Twitter назвал его «главным ответственным» за насилие и фальсификации. Однако высказываются и опасения, что санкции против главы государства поставят крест на возможности диалога с ним. 

Дата выхода в эфир 21 сентября 2020 года. 

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Euronews Франция Европа
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