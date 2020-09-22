Euronews: Тихановская поддержала санкции против Минска

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03:00 В МЧС назвали предварительный ущерб от паводка в ЕАО Ущерб от паводка на реке Амур в Еврейской автономной области (ЕАО) в этом году оценён в 1,45 млрд рублей.

03:00 Нарышкин назвал «главную мишень» Запада в ситуации с Навальным Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российская разведка фиксирует, что одной из главных мишеней кампании западных стран по ситуации с Алексеем Навальным является «Северный поток — 2».

03:00 СМИ: Итальянский футбольный арбитр был убит в своём доме Итальянский футбольный арбитр Даниэле Де Сантис, который работал на матчах Серии B и Серии C, был убит в своём доме в Лечче.

03:00 На ВДНХ пройдут мероприятия, приуроченные к 75-летию победы В лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ покажут фильмы и спектакли, проведут концерты и тематические лекции, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

03:00 Лукашенко заявил о планах посетить Дальний Восток в 2021 году Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о планах посетить регионы российского Дальнего Востока в 2021 году. Об этом он сказал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

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03:00 Легенда НБА Джордан станет соучредителем новой команды в NASCAR Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан вместе с американским гонщиком Дэнни Хэмлином создадут новую команду в Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

03:00 В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах. Также подземные толчки ощутили жители 25 населённых пунктов Бурятии.

03:00 Главный тренер и двое хоккеистов «Салавата Юлаева» заболели коронавирусом Генеральный директор уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Курносов сообщил о выявлении трёх случаев заболевания коронавирусной инфекцией в команде.

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03:00 Главу саратовского Минтранса отстранили от работы Суд отстранил от должности главу саратовского Минтранса Алексея Зайцева, которого подозревают в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

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03:00 В России вылечились от коронавируса ещё 5976 пациентов В России за сутки выписали 5976 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выздоровевших в стране достигло 917 949. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

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03:00 Рублёв опустился на две позиции в рейтинге ATP Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый 21 сентября рейтинг спортсменов.

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03:00 Кучеров: честно говоря, игроки «Тампы» не думали о Худобине Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказал мнение о противостоянии своему соотечественнику, голкиперу «Даллас Старз» Антону Худобину, во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

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03:00 Хоккеист «Колорадо» Макар стал обладателем «Колдер Трофи» Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал обладателем награды «Колдер Трофи», вручаемой лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 В Хабаровском крае перевернулся автобус с 45 пассажирами В Хабаровском крае десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Ульчском районе. Пострадавших госпитализировали. Об этом информирует МЧС России.

03:00 Защитник «Нэшвилла» Йоси стал обладателем «Норрис Трофи» Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси стал обладателем награды «Норрис Трофи», вручаемой по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лучшему защитнику.

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03:00 В Тамбовской области три человека погибли в ДТП В Тамбовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, ещё четверо пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

03:00 Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал обладателем наград «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», вручаемых по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) самому ценному игроку и хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды соответственно.

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03:00 В «Роскосмосе» рассказали о пуске «Союза» с космодрома Куру в ноябре Очередной пуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».

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03:00 Кучеров обошёл Овечкина по очкам в одном плей-офф НХЛ Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на четвёртое место среди соотечественников по количеству набранных очков в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).