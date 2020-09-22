ZDF: ЕС боится сильно давить на Минск, чтобы не толкать его в объятия Москвы

На фоне продолжающихся протестов в Белоруссии в ЕС идут переговоры о том, как в этой двойственной ситуации поступить с президентом Александром Лукашенко и его окружением, сообщает ZDF. С одной стороны, европейские лидеры хотят проявить солидарность с демонстрантами, но в тоже время нельзя оказывать слишком сильное давление на Минск, тем самым подталкивая его в объятия Москвы, объясняет корреспондент немецкого телеканала Кристиан Зем.

Уже почти шесть недель люди в Белоруссии выходят на улицы против официального переизбранного президента Лукашенко, хотя правительство сильно противодействует демонстрантам. Многие оппозиционеры были вынуждены покинуть страну. Протесты продолжились, в том числе и вчера. Наш белорусский корреспондент Кристан Земм находится в Москве. Доброе утро. Несмотря на все протесты, Лукашенко остаётся на своём посту. Что могут изменить демонстрации?

КРИСТИАН ЗЕММ, корреспондент ZDF: Доброе утро. Демонстранты выходят на улицы уже шесть недель. Они продолжают это делать, потому что их главное требование до сих пор не выполнено: после 26 лет правления железной рукой Лукашенко так и не ушёл со своего поста. Поэтому демонстранты продолжают оказывать на него давление. У него же для них нет ответов, кроме насилия и сотен задержаний, как мы видели на этих выходных. По моему мнению, это одна из причин, по которой протесты продолжаются. Насилие против мирных людей продолжает распространяться, а они говорят: «Мы мирные люди из Белоруссии. Мы хотим, чтобы насилие прекратилось».

Сегодня министры иностранных дел ЕС встречаются для того, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. К тому же они собираются поговорить с лидером белорусской оппозиции Тихановской. Что может ЕС предпринять в этом конфликте?

КРИСТИАН ЗЕММ: В ЕС уже договорились по принципиальным вопросам в том, что касается санкций против конкретных лиц в системе Лукашенко. Но их введению препятствует Кипр из-за газового конфликта с Турцией. Поэтому переговоры в ЕС продолжатся. И союз находится в двойственной ситуации. С одной стороны, нужно проявить солидарность, чего требуют многие люди в Белоруссии. С другой стороны, нельзя оказывать слишком сильное давление, чтобы не толкать Белоруссию в объятия России. В Москве также сильно раскритиковали встречу с Тихановской. В Москве, в министерстве иностранных дел потребовали не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

На связи из Москвы с нами был наш корреспондент Кристан Земм. Большое спасибо за вашу оценку.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2020 года.