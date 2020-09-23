Шведский эксперт: западный империализм страдает от внутренних противоречий — и потому обратил внимание на Белоруссию

Империи США и ЕС страдают от внутренней раздробленности, поэтому решили консолидировать свою власть с помощью противоречий в Белоруссии, пишет для Sydöstran Ульф Бьерен. При этом, по мнению эксперта, необоснованно обвиняя Минск в фальсификации выборов, страны НАТО уже перебрасывают к белорусским границам войска, чтобы в случае госпереворота оказаться от Смоленска на расстоянии выстрела.

Нынешние империи — как США, так и ЕС — страдают от внутренних неурядиц. В такой ситуации подходящая тактика — это подстегнуть противоречия у противников извне. Тогда народ, как правило, сплачивается вокруг своих правящих элит, пишет для Sydöstran Ульф Бьерен.

«Итак, пропаганду против назначенных в основные противники Китая и России усилили с помощью бездоказательных обвинений в отравлении оппозиционеров и фальсификации всеобщих выборов. Между тем, НАТО перебрасывает ракетные батареи и танки к границе с Белоруссией, нацеливаясь на смену режима, с тем чтобы подобраться к российской границе и оказаться от Смоленска на расстоянии выстрела», — отмечает автор.

США уже ввели против Белоруссии незаконные экономические санкции под «трагикомическим предлогом»: они ссылаются на «чрезвычайное положение в стране», которое представляет для безопасности Соединённых Штатов «экстраординарную угрозу».

При этом невмешательство во внутренние дела государств — это краеугольный камень всего международного права и Устава ООН. И тем не менее со времён распада Югославии как США, так и ЕС считают, что могут игнорировать запрет на агрессию. С помощью лжи они получили возможность бомбить и уничтожить Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию, Йемен, а также инициировать государственные перевороты против народно избранных лидеров на Украине, в Венесуэле, Боливии и Гонконге, полагает шведский эксперт.

«Империи определяют диктатора как лидера, который не подчиняется приказам, и поэтому его нужно свергнуть», — считает Бьерен. Таким образом, законно избранный Николас Мадуро — это диктатор, в отличие от монарха Саудовской Аравии, ведь последний является крупнейшим покупателем американского оружия.

Белорусского лидера Александра Лукашенко пытаются изобразить диктатором, хотя он получил на выборах 80% голосов, в то время как, по мнению Бьерена, никаких конкретных доказательств фальсификаций нет.

О грядущих фальсификациях ведущие западные политики предупреждали ещё до выборов. Однако даже оппозиционное движение «Голос» по факту сообщило, что Лукашенко победил с результатом 61,7% голосов, что говорит о значительной поддержке среди народа.

ЕС требует отставки Лукашенко с жутковатой формулировкой: «Беларусь — это часть Европы». Европейские лидеры, как считает автор, не хотят видеть разницу между ЕС и Европой. «Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: так называемый диктатор Лукашенко не боится новых выборов (но в таком случае должна быть изменена конституция), в то время как так называемые демократы в ЕС и США требуют его отставки, что противоречит конституции — то есть речь идёт о госперевороте!» — подчёркивает эксперт.

Пример Украины говорит о том, чего стоит ждать в случае победы империалистов и неолиберальных реформ в Белоруссии. Низкой безработице, государственному жилью, практически полному отсутствию бездомных, бесплатной медицине и образованию придут на смену распродажа национальной экономики, сокращения «социалки», раздробленность общества, нищета и хаос.

Более того, ко всему этому следует добавить рост опасности войны не так далеко от шведских границ. «Не исключено, что Швецию втянут в неё посредством Меморандума о взаимопонимании с НАТО, которое уже превратило нашу страну в прифронтовое государство», — подытоживает Ульф Бьерен.