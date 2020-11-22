Sky News: «неминуемый соразмерный ответ» — Россия ввела санкции против 25 британцев из-за «списка Магнитского»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о введении Москвой персональных санкций против 25 граждан Великобритании, передаёт Sky News. По словам Захаровой, подобный шаг стал соразмерным ответом на июльский пакет персональных ограничений против 25 россиян, которые Лондон ввёл по подозрению в причастности к смерти Сергея Магнитского.

Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан Великобритании, запретив им въезд на территорию страны, в ответ на санкции Лондона по «делу Магнитского», сообщает Sky News. Однако кто вошёл в этот список, не уточняется.

Объявляя о введении ответных мер, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также обвинила Великобританию во вмешательстве во внутренние дела своей страны. Речь идёт об июльских санкциях против лиц, которые, как полагают в Лондоне, причастны к смерти российского юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — гласит заявление представителя ведомства.

Захарова также вновь призвала британские власти «отказаться от необоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны», предупредив, что «любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа» со стороны России.

Как напоминает Sky News, в начале июля стало известно, что Великобритания ввела индивидуальные санкции в общей сложности в отношении 47 человек, якобы причастных к нарушению прав человека. В их числе оказались 25 россиян, которых в Лондоне считают причастными к смерти Магнитского. Самым известным среди них, отмечает телеканал, стал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Те, у кого руки в крови, головорезы на службе у деспотов, приспешники диктаторов не смогут свободно въезжать в нашу страну, покупать недвижимость на Кингз-Роуд, делать рождественские покупки в Найтсбридже и переводить свои грязные деньги через британские банки или другие финансовые учреждения», — заявил тогда министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.