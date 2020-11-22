Sky News: «неминуемый соразмерный ответ» — Россия ввела санкции против 25 британцев из-за «списка Магнитского»
Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан Великобритании, запретив им въезд на территорию страны, в ответ на санкции Лондона по «делу Магнитского», сообщает Sky News. Однако кто вошёл в этот список, не уточняется.
Объявляя о введении ответных мер, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также обвинила Великобританию во вмешательстве во внутренние дела своей страны. Речь идёт об июльских санкциях против лиц, которые, как полагают в Лондоне, причастны к смерти российского юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
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