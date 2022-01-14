ЛIГА.net: США обещают поддерживать укрепление армии Украины

00:23
Глава МИД Великобритании прокомментировала кибератаку на сайты властей Украины
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила кибератаку на сайты ряда украинских министерств.
00:15
Ягудин: Кондратюк выдержал не только борьбу за медали ЧЕ, но и за путёвку на Игры
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о золотой медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине Марка Кондратюка.
00:08
Экс-сотрудника Пентагона приговорили к тюрьме за взяточничество
Министерство юстиции США сообщило, что бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 7,5 года тюремного заключения за взяточничество.
23:54
Кондратюк — о победе на ЧЕ: не очень доволен, хотел кататься более эмоционально
Россиянин Марк Кондратюк оценил своё выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
23:52
В «Газпроме» подтвердили подачу иска в отношении польской компании PGNiG
Российская компания «Газпром» подтвердила факт обращения в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGNiG.
23:46
Появилось видео произвольной программы чемпиона Европы Кондратюка
В сети опубликовали ролик проката произвольной программы чемпиона Европы по фигурному катанию Марка Кондратюка.
23:42
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с грузовиком в Самарской области
Уголовное дело возбудили по факту столкновения легкового автомобиля и грузовика в Самарской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
23:39
Мозалёв заявил, что сделал почти всё для попадания на Игры-2022
Россиянин Андрей Мозалёв высказался о четвёртом месте на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстонии).
23:32
Польская компания PGNiG рассказала о поданном «Газпромом» иске
Российская компания «Газпром» подала иск к польской компании PGNiG для пересмотра цены по контракту.
23:25
Семененко не знает, заслуживает ли выступать на Олимпиаде
Россиянин Евгений Семененко высказался о пятом месте на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
23:22
В Пентагоне заявили, что Россия пока не приняла решения о «вторжении» на Украину
Соединённые Штаты считают, что Россия пока не приняла решения о якобы вторжении на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
23:10
Психфак МГУ заявил о давлении со стороны семьи девятилетней студентки Тепляковой
Пресс-служба факультета психологии МГУ заявила, что факультет находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой.
23:05
Мозалёв не смог чисто исполнить произвольную программу на ЧЕ-2022
Россиянин Андрей Мозалёв исполнил произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
23:00
Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию 2022 года
Россиянин Марк Кондратюк завоевал золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине. Российский фигурист получил от судей по сумме двух программ 286,56 балла.
22:58
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич попал в коронавирусный протокол
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Павел Бучневич попал в коронавирусный протокол.
22:55
В Нидерландах решили ослабить антикоронавирусные ограничения с 15 января
В Нидерландах с 15 января ослабят некоторые ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
22:50
Кондратюк почти чисто откатал произвольную программу на ЧЕ-2022
Россиянин Марк Кондратюк исполнил произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
22:49
В НАТО поприветствовали переговоры представителей Турции и Армении в Москве
Альянс НАТО поприветствовал московские переговоры представителей Армении и Турции по нормализации отношений.
22:47
Источник: Витория получил предложение из Саудовской Аравии
Бывший тренер московского «Спартака» Руй Витория может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
22:43
Семененко не справился с контентом в произвольной программе ЧЕ
Россиянин Евгений Семененко исполнил произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
22:32
В Британии выразили обеспокоенность ракетными запусками КНДР
В МИД Великобритании заявили, что британская сторона выражает обеспокоенность ракетными запусками, произведёнными КНДР.
22:30
«Чемпионат»: Жиго не будет вести переговоры со «Спартаком» о продлении контракта
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго не намерен обсуждать возможное продление контракта с красно-белыми.
22:24
Двое сирийский военных пострадали при обстрелах террористов
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что в результате обстрелов боевиками населённых пунктов САР пострадали двое сирийских военных.
22:22
Червиченко призвал Бакаева покинуть «Спартак»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с истекающим контрактом у полузащитника московской команды Зелимхана Бакаева.
22:22
В Ростовской области в 2021 году обезвредили 773 снаряда времён войны
В Ростовской области в 2021 году обезвредили 773 снаряда времён Великой Отечественной войны.
22:20
Эксперты сервиса «Авито» назвали самые популярные товары 2021 года
Эксперты сервиса «Авито» составили список товаров, которые чаще всего искали пользователи в 2021 году.
22:20
В «Автостате» назвали лидеров продаж новых автомобилей на европейском рынке в 2021 году
Лидером продаж новых автомобилей на европейском рынке в 2021 году стала Германия, где продали 2 622 132 машины. При этом это число на 10,1% меньше по сравнению с 2020-м.
22:10
Суд в Москве арестовал второго подозреваемого в распространении вируса-вымогателя хакера
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца второго хакера, подозреваемого в распространении вируса-вымогателя.
22:09
Последствия коронавируса не позволяют Фаткулиной начать подготовку к Играм-2022
Призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина рассказала, как она себя чувствует после коронавируса перед стартом зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.
22:06
ЦСКА обыграл АСВЕЛ в матче Евролиги
В матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА одержал победу над французским АСВЕЛ.
22:03
В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности
В Краснодарском крае до 1 марта 2022 года продлили режим повышенной готовности.
22:01
Победителями национальных конкурсов и олимпиад стали 460 слушателей детских технопарков Москвы
Победителями национальных конкурсов и олимпиад стали 460 слушателей московских детских технопарков, призёрами — ещё 500.
22:01
Четыре НКО из Тамбовской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов
Четыре некоммерческие организации из Тамбовской области победили в первом в 2022 году конкурсе Фонда президентских грантов.
21:58
Аналитик Юшков объяснил повышение цены нефти марки Brent
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT объяснил, чем обусловлен рост стоимости мартовских фьючерсов на нефть Brent.
21:56
Генсек ОДКБ Зась: миротворцы не вмешивались во внутренние дела Казахстана
Миротворческие силы ОДКБ выполняли поставленные задачи, никакого вмешательства во внутренние дела Казахстана не было. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась.
21:50
Тарасова назвала главных конкурентов Синициной и Кацалапова в сборной
Заслуженный тренер Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).
21:49
Свищёв считает, что смягчение лимита на легионеров негативно отразится на сборной России
Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.
21:47
Минюст России внёс две новые организации в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России внесло две новые организации в реестр СМИ-иноагентов.
21:39
В Подмосковье зарегистрировали 73,8 тысячи преступлений в 2021 году
В Московской области зарегистрировали 73,8 тыс. преступлений в 2021 году.
21:38
Четыре человека погибли в ДТП в Самарской области
Четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Самарской области.
21:35
Анфиса Резцова прокомментировала выступление дочери в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление своей дочери Кристины, которая помогла сборной России завоевать бронзу в женской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
21:33
«СЭ»: Хендрикс отказался от предложения «Спартака» переходить в клуб МЛС
Нидерландский полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс не принял предложение о трансфере в один из клубов Главной лиги футбола (МЛС).
21:22
Собянин заявил, что штамм «омикрон» коронавируса пока курсирует среди молодых людей
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что штамм «омикрон» коронавируса пока курсирует среди молодых людей.
21:18
Самедов объяснил, почему поддерживает лимит на легионеров
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов высказался в пользу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
21:15
Суд в Москве отправил под арест подозреваемого в распространении вируса-вымогателя хакера
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца одного из хакеров, подозреваемых в распространении вируса-вымогателя.
21:15
Васильев не уверен, что российские биатлонистки выйдут на пик формы к Играм-2022
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил шансы женской сборной России по биатлону на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
21:11
Пентагон заявил о якобы намерении России найти предлог для вторжения на Украину
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби бездоказательно заявил, что Россия якобы готовит повод для вторжения на Украину.
21:06
Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель
Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE превысила $86 за баррель.
21:04
Агент Языджи заявил, что ЦСКА пока не договорился о переходе футболиста «Лилля»
Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, сообщил, что трансфер турецкого футболиста в московский ЦСКА пока не оформлен.
21:04
Новак отверг заявления о вине России и «Газпрома» за энергокризис в Европе
Россия и компания «Газпром» не несут никакой ответственности за энергетический кризис в Европе. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.