CNN: Столтенберг заявил, что альянс не будет развёртывать боевые части НАТО на Украине

НАТО не будет развёртывать боевые части альянса на Украине, заявил в интервью CNN генсек военного блока Йенс Столтенберг. Однако при этом он добавил, что альянс рассматривает вопрос о дальнейшем наращивании военного присутствия в регионе.

Этой ночью или вчера вечером у вас состоялась совместная видеоконференция с президентом Байденом, европейскими лидерами, руководителями Европейского совета и не только. Что конкретно вы заявили?



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Украина — это близкий партнёр, весьма ценный партнёр НАТО. И мы оказываем им поддержку. Мы помогли им модернизировать их структуры в сфере обороны и безопасности. Мы помогли им с киберсферой. Мы помогли им различными мерами по укреплению потенциала.



Кроме того, разумеется, некоторые союзники по НАТО — США, Великобритания, Канада и другие — также предоставляют инструкторов и оборонительные вооружения. Это имеет важное значение, чтобы помочь Украине отстоять её право на самооборону, право, закреплённое в Уставе ООН.



Но НАТО не будет развёртывать боевые части НАТО на Украине. Однако мы должны быть уверены в том, что не возникнет недопонимания в отношении нашей готовности, нашей приверженности оборонять и защищать всех союзников, особенно в восточной части альянса.



И именно по этой причине мы теперь нарастили наше присутствие в восточной части альянса, в регионе Чёрного моря, в Балтийском регионе, увеличив там количество кораблей и самолётов. И именно по этой причине мы рассматриваем возможность дальнейшего наращивания (нашего. — ИноТВ) присутствия с помощью, как мы это называем, повышенного передового базирования или с помощью боевых групп на юго-востоке альянса, похожих на боевые группы, которые мы уже развернули в Балтийском регионе и Польше.



И всё это для того, чтобы не было места для просчётов или недоразумений. Сильное сдерживание — лучший способ предотвратить любое нападение на любого союзника по НАТО и лучший способ предотвратить конфликт.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 26 января 2022 года.