CNN: Столтенберг заявил, что альянс не будет развёртывать боевые части НАТО на Украине

17:10
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Дайнеко дала советы по досрочному погашению ипотеки
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко дала советы по досрочному погашению ипотеки.
17:10
Депутат Нигматулин высказался о развитии интернет-торговли в России
Гендиректор группы транспортных компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста») высказался о развитии интернет-торговли в России.
17:10
Доцент РАНХиГС Сяглова прокомментировала ситуацию с мелкими торговыми точками в России
Доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова прокомментировала ситуацию с мелкими торговыми точками в России.
17:10
Вице-мэр Ракова: в ближайшее время в Москве откроются пункты вакцинации для подростков
Заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что первая партия антикоронавирусной вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступила в столицу.
17:06
Татарстан получит более 63 млн рублей на лекарства против COVID-19
Татарстан получит более 63 млн рублей из федерального бюджета на лекарства против COVID-19 для пациентов, проходящих лечение дома.
17:06
В Татарстане выявили 367 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане выявили 367 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 37 пациентов.
17:06
Фармаколог Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.
17:06
Эпидемиолог Покровский прокомментировал рост заболеваемости COVID-19
Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский прокомментировал рост заболеваемости COVID-19.
17:05
Крамер признался, что переживает из-за коронавируса перед Олимпийскими играми
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался об участившихся случаях заболевания коронавирусом среди спортсменов накануне Олимпийских игр в Пекине.
17:04
Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт назвал Россию важным торговым партнёром
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в правительстве страны считают Россию важным торговым партнёром, но не союзником.
17:03
Случаи штамма «омикрон» зарегистрированы в 72 регионах России
В 72 регионах России зарегистрированы случаи заболевания штаммом коронавируса «омикрон», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
17:01
CNN: Белый дом может направить России ответ по гарантиям безопасности уже в среду
Администрация президента США Джо Байдена может направить России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности уже в среду, 26 января.
16:59
ЕР просит руководство России помочь ЛНР и ДНР поставками военной продукции
«Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашённым Луганской и Донецкой народным республикам в виде поставок военной продукции.
16:51
Минэкономики ФРГ: газохранилища страны заполнены на 40—41%
Газохранилища в ФРГ заполнены на 40—41%, заявила представитель Минэкономики Германии Беате Барон.
16:50
Чепиков: Китай сделает всё возможное, чтобы Олимпийские игры прошли на высоком уровне
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказался относительно возможной отмены зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.
16:48
Политолог Бальбек назвал Столтенберга рупором «оголтелой» пропагандистской машины
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что он перестал рассматривать заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, так как глава альянса «потерял связь с реальностью».
16:45
МВД просит арестовать подозреваемого в нападении на вдову Градского
Следователи Министерства внутренних дел попросили суд отправить под стражу подозреваемого в разбойном нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко.
16:41
Поздняков объяснил, почему выступление под флагом ОКР не является дискриминацией россиян
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с отсутствием национального флага и гимна на зимних Олимпийских играх в Пекине.
16:40
В Минобороны ФРГ заявили о неизменности позиции Германии по поставкам оружия Украине
Позиция правительства Германии по вопросу поставок оружия Украине неизменна.
16:36
В Москве на омикрон-штамм приходится 80% всех случаев коронавируса
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что около 80% зарегистрированных случаев COVID-19 в столице приходится на омикрон-вариант.
16:34
В Германии заявили, что не видели сведений о невыполнении Россией контрактов по газу
У Германии нет сведений о том, что Россия каким-либо образом не выполняет договорённости по поставкам газа, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он также заявил, что не знает ничего о «возможном отказе от поставок российских энергоресурсов в Европу».
16:29
Медведев в пяти сетах обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Australian Open
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
16:22
В Омской области зарегистрировали 625 случаев COVID-19 за сутки
В Омской области зарегистрировали 625 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 254 жителя.
16:22
В ХМАО подтвердили 1113 случаев COVID-19 за сутки
В Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили 1113 случаев коронавируса за сутки.
16:20
В Москве более 90% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно
В Москве более 90% пациентов, у которых недавно подтвердился коронавирус, лечатся амбулаторно. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
16:20
Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Ненецком автономном округе
Первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Ненецком автономном округе. Вирус подтвердился по результатам теста в лаборатории в Санкт-Петербурге.
16:19
Васильев объяснил, почему Бабиков не выиграл золото ЧЕ в индивидуальной гонке на 20 км
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выступлении Антона Бабикова в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы в Арбере.
16:18
В Госдуме предложили не включать в тариф на лечение лекарства, принесённые в больницу пациентом
В Госдуме предложили не включать в тариф на лечение лекарства, которые в больницу принёс пациент.
16:05
Тарасова считает, что пандемия коронавируса может превратить ОИ в Пекине в фарс
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможной отмене зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.
16:03
Британский премьер Джонсон вновь отказался покидать пост из-за скандала с вечеринками
Британский премьер Борис Джонсон вновь отказался покидать пост из-за скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.
16:00
Легков высказался о возможной отмене Олимпиады в Пекине
Спортивный комментатор и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал возможную отмену зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.
15:55
Минздрав России выдал разрешение на исследование препарата от COVID-19 молнупиравир
Обнинская химико-фармацевтическая компания получила разрешение на клинические исследования препарата от COVID-19 молнупиравир.
15:54
DPA: Германия поставит Украине пять тысяч военных касок
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила, что страна поставит Украине 5 тыс. военных защитных касок.
15:49
Экономист Васильев отреагировал на слова Лаврова о влиянии действий США на доверие к доллару
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с RT прокомментировал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия стремится сокращать зависимость от доллара, доверие к которому подрывают действия США.
15:46
Фильм с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»
Драма финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер 6» с российским актёром Юрой Борисовым в главной роли номинирована на национальную кинопремию Франции «Сезар».
15:45
Крамер назвал российского лыжника, способного победить Клебо на ОИ в Пекине
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов может победить трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо на Играх в Пекине.
15:42
Польский суд отказал Белоруссии в выдаче основателя NEXTA Степана Путило
Варшавский окружной суд отказал Минску в выдаче основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степана Путило. Об этом сообщило агентство PAP.
15:35
Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по коронавирусу в Москве
Роспотребнадзор усилил в Москве контроль за соблюдением мер против распространения коронавируса на транспорте, спортивных, культурных и торговых объектах.
15:34
Представитель при ЕСПЧ: Россия обнародует переданные Нидерландам документы по делу MH17
Россия обнародует все документы, которые передала Нидерландам по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины.
15:32
Медведев отыграл два сета и матч-бол в поединке с Оже-Альяссимом
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сумел сравнять счёт в противостоянии с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
15:31
Глава МИД Лавров: Запад заверял Россию, что добьётся выполнения Киевом Минских соглашений
Запад заверил Россию в том, что добьётся выполнения Киевом его обязательств по минскому комплексу мер, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время общения с журналистами.
15:26
В Ставропольском крае выявили 863 случая коронавируса за сутки
В Ставропольском крае выявили 863 случая коронавируса за последние сутки. Из местных больниц выписали 816 человек.
15:25
Лавров заявил о готовности России к возможным санкциям Запада
Россия готова к любому варианту развития событий в ситуации с возможными санкциями стран Запада из-за эскалации вокруг Украины. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
15:24
Врач Мясников назвал лекарства, которые не стоит принимать при COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о лекарствах, которые не рекомендуется принимать при диагностированном COVID-19.
15:22
В Нижегородской области рассказали о запасах вакцин от COVID-19
В Нижегородской области есть все четыре вакцины от COVID-19, заявили в региональном Минздраве.
15:20
В Удмуртии выявили 708 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 708 случаев коронавируса за сутки.
15:19
В Кемеровской области зарегистрировали 392 случая COVID-19 за сутки
В Кемеровской области зарегистрировали 392 случая коронавируса за сутки, выздоровели при этом 259 человек.
15:18
Бабиков завоевал «Малый хрустальный глобус» Кубка IBU в зачёте индивидуальных гонок
Россиянин Антон Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы, который проходит в немецком Арбере.
15:17
В Тамбовской области зарегистрировали 266 случаев коронавируса за сутки
В Тамбовской области зарегистрировали 266 случаев коронавируса за последние сутки.
15:17
Турчак: ЕР с тревогой относится к накачиванию Украины летальным оружием со стороны Запада
Партия «Единая Россия» с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.