CNN

Канал CNN записал Харьков в российские города

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американский телеканал CNN в своём материале, посвящённом напряжённой ситуации вокруг Украины, по ошибке обозначил Харьков как российский город. При этом канал демонстрирует кадры с учений, как указано, Минобороны России.

В то время как в Европе звучат опасения по поводу войны, генеральный секретарь НАТО рассказал мне, что дипломатия пока не мертва. Однако Йенс Столтенберг заявил, что именно Путин должен ослабить агрессию.

Напряжённость на российско-украинской границе всё ещё высока. Силы НАТО находятся в состоянии повышенной боевой готовности. В Восточную Европу перебрасываются дополнительные корабли и истребители.

Кремль обвиняет в эскалации напряжённости Вашингтон, который привёл 8500 американских военных в состояние боевой готовности.

Йенс Столтенберг без устали работает над тем, чтобы гарантировать, что Европа и США едины и сильны.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.

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источник
CNN США Северная Америка
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