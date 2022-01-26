wPolityce: в пространстве между Россией и Германией снова стало невыносимо «душно»

Берлин демонстративно «продаёт» украинский вопрос и тем самым беспрецедентным образом, вместе с Россией, демонстрирует свой экспансионизм, уверен польский журналист Якуб Мачеевский. В своей статье для портала wPolityce он не исключает, что Германия и Россия подкрепили к газовому договору на строительство газопровода «Северный поток — 2» «секретный протокол», в котором уже поделили между собой сферы влияния в Европе.

«Позиция Германии о российской угрозе в отношении Украины крайне скандальна, и она лишь повторяет безгранично невежественное убеждение в том, что «на этот раз Берлин уж точно подобающим образом наладит отношения с Москвой», — пишет на портале wPolityce польский журналист Якуб Мачеевский.

В статье он объясняет, что иррациональное убеждение Германии в том, что с «имперской Россией» возможно сотрудничать на рыночной основе, теперь может быть чревато военной эскалацией, а все примеры проявления снисхождения немцев к россиянам лишь поспособствовали более скорому завершению строительства «Северного потока — 2». «Ещё во времена Дональда Трампа Ангела Меркель прилетела в Москву, чтобы заверить, что она смело отменит санкции США, введённые в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2». Это была беспрецедентная демонстрация экспансионизма. Однако сейчас дело обстоит ещё хуже. Все знаки на земле и на небе говорят нам о том, что соглашение наших неприветливых соседей выходит далеко за рамки чисто энергетических вопросов», — сожалеет автор.

Польский журналист обращает внимание на то, что сырьё из Сибири, поступающее по дну Балтийского моря, не может идти в связке с тем, что британская военная помощь Украине должна поступать в обход воздушного пространства Германии. «Официально цены на газ не влияют на передачу Эстонией гаубиц украинской армии. О том, что энергетика станет инструментом политического давления на Европу, в особенности на Польшу, мы предупреждали ещё на этапе первых идей российско-немецкого проекта», — напоминает Мачеевский.

По его мнению, однозначное подчинение Берлина выглядит таким образом, будто оно имеет под собой не только экономическую, но и психологическую основу. «Озабоченность торговлей энергоносителями или старые комплексы детей немецких женщин, не совсем уверенных в том, кто их отцы, — это обоснование не является исчерпывающим в отношении того, почему Берлин так демонстративно продаёт украинский вопрос?» — задумывается он.

В статье журналист напоминает слова бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который назвал «Северный поток — 2» современным пактом Молотова — Риббентропа. Он считает это сравнение метким, потому что, по его мнению, не исключено, что немецкая и российская дипломатия подкрепили к газовому договору «секретный протокол» с чёткими договорённостями о разделе сфер влияния в Центральной и Восточной Европе.

«Но где же прочерчена линия «секретного протокола?» — задаётся вопросом он.

Всё указывает на то, что Украину Германия сдаёт России, — похоже, как и Белоруссию и Молдавию. Игру за Польшу ведёт немецкая сторона, которая хотела бы установить раболепное правительство в Варшаве. «Пока что сложно понять, игнорируют ли политические немецкие элиты московское щёлкание кнута по глупости, из-за коррупции или согласно положениям, чётко сформулированным в пакте, однако мы понимаем, что в этом пространстве между Германией и Россией снова стало невыносимо душно», — подчёркивает Мачеевский.

В статье он призывает при сравнении нынешней ситуации с 1939 годом учитывать два обстоятельства: возможная эскалация не повлечёт такого насилия и разрушений, и это, безусловно, оптимистичный момент. Однако тот факт, что в Польше так много политических и медийных игроков, которые делают вид, что не видят угроз, не сулит ничего хорошего.