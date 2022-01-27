CNN: Москва и Киев договорились в Париже о «безусловном» соблюдении перемирия на востоке Украины

Представители Москвы и Киева по итогам состоявшегося в Париже в среду очередного раунда переговоров в нормандском формате выступили за соблюдение перемирия на востоке Украины, сообщает CNN. По данным канала, стороны также выразили готовность продолжать диалог для преодоления разногласий.

Российские и украинские дипломаты в ходе многочасовых переговоров в нормандском формате, проходивших в Париже в среду, договорились о том, что перемирие на востоке Украины должно соблюдаться безусловно, передаёт CNN.

Как пишет сайт канала, необходимость соблюдать перемирие подчеркнул по итогам встречи замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, возглавлявший на переговорах российскую делегацию. «Договорились о том, что, независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно», — приводит его слова CNN. Козак вместе с тем отметил, что многие вопросы, касающиеся Восточной Украины, пока остаются нерешёнными, говорится в материале канала.

По информации CNN, глава украинской делегации Андрей Ермак также подтвердил, что в поддержку перемирия выступили все стороны, и заявил, что Украина ради предотвращения вооружённых столкновений готова вести переговоры постоянно. Ермак также назвал возобновление переговоров в нормандском формате крайне позитивным сигналом, отметив, что участники готовы работать для преодоления разногласий.

Как сообщает CNN, Козак и Ермак заявили, что переговоры возобновлятся через две недели в Берлине.

Между тем, как подчёркивается в материале CNN, в четверг зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил НАТО в том, что оно не сдержало своего обещания о нерасширении, но подчеркнул, что единственный способ добиться разрядки напряжённости в отношениях России, Украины и Запада — это продолжать переговоры по гарантиям безопасности. «Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали. Говорят: «Мы ничего не подписывали». Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому», — цитирует Медведева американский канал. «Нужно сделать всё, чтобы никакой войны не было», — также призвал зампред Совбеза.

Как напоминает обозреватель CNN, переговоры в нормандском формате, который объединяет представителей Украины, России, Германии и Франции, продолжаются с 2014 года. Основная цель формата — добиться мира на Восточной Украине. «Западные чиновники» продолжают попытки урегулировать кризис дипломатическим путём, добившись исполнения Минских соглашений, подписанных Украиной и Россией в 2015-м, подчёркивает журналист.