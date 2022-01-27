Корреспондент: на Украине задержали нацгвардейца, расстрелявшего пятерых человек

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали военнослужащего Нацгвардии, который расстрелял пятерых человек в городе Днепр. Как передаёт «Корреспондент», президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших, а также потребовал от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

Правоохранители обязаны предоставить полную информацию о событиях в Днепре, где военнослужащий украинской Нацгвардии расстрелял сослуживцев. Как передаёт «Корреспондент», об этом написал президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

«С утра ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизни раненых борются врачи. Любая помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных», — написал Зеленский.

Зеленский добавил, что ожидает от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

«Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, — всё должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время», — резюмировал президент.

Как напоминает издание, в городе Днепр на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец Артём Рябчук застрелил четырёх военнослужащих и одну гражданскую женщину. Ещё пять человек ранены. Рябчука, при котором был похищенный автомат, задержали сотрудники правоохранительных органов.