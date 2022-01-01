CBS: в США следователи думают, предъявлять ли обвинения пострадавшему от зубов малайзийского тигра

В штате Флорида работник зоопарка в городе Нейплс подвергся нападению со стороны редкого малайзийского тигра, после того как засунул руку в вольер с животным, передаёт CBS News. Прибывшим на место происшествия правоохранителям пришлось убить животное, чтобы спасти человека. И теперь следователи думают, выдвигать ли против пострадавшего обвинения, говорится в материале.
Сегодня официальные лица в зоопарке города Нейплс, штат Флорида, рассматривают вопрос об усилении мер безопасности вокруг вольеров с животными после того, как один из работников слишком близко подошёл к тигру и подвергся нападению.
Этот человек уже идёт на поправку, а вот тигра пришлось убить. Мы должны вас предупредить о том, что видео, снятое на нагрудный видеорегистратор, содержит шокирующие кадры. С репортажем корреспондент CBS News Омар Вийафранка.
ПОСТРАДАВШИЙ: На меня напал тигр. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
Этот полный отчаяния звонок поступил в службу 911 от человека, на которого напал тигр.
ОПЕРАТОР: Вы в клетке?
ПОСТРАДАВШИЙ: Нет, я снаружи. Он схватил меня за руку.
ОПЕРАТОР: Хорошо. Тигр схватил вас за руку?
ПОСТРАДАВШИЙ: (Плачет.) Да.
В среду вечером нагрудный видеорегистратор запечатлел ужасную сцену, когда флоридские помощники шерифа спешно прибыли к вольеру с тигром в зоопарке города Нейплс.
ПОСТРАДАВШИЙ: Пожалуйста, помогите мне.
Там они обнаружили 26-летнего Ривера Розенквиста, который кричал, прося о помощи. Его окровавленная руку всё ещё находилась в зубах малайзийского тигра.
ПОМОЩНИК ШЕРИФА: У вас есть транквилизатор?
Они попытались постучать по ограде, чтобы отпугнуть тигра. Но в конце концов помощникам шерифа пришлось застрелить восьмилетнего тигра.
ПОМОЩНИК ШЕРИФА: Я его убью.
Розенквиста на вертолёте доставили в ближайшую больницу. Он сейчас находится в стабильном состоянии. По словам следователей, Розенквист сам засунул руку в клетку. Он входил в состав группы, которую зоопарк нанял для того, чтобы они убирали места общего пользования, а не вольеры с животными. Не предполагалось, что он будет приближаться к этому тигру.
Малайзийские тигры относятся к животным, находящимся под угрозой исчезновения. Это означает, что в дикой природе осталось менее 200 особей.
Нападения тигров случаются редко, но они происходили и в прошлом. В 2016 году малайзийский тигр напал и убил ведущего смотрителя в зоопарке Палм-Бич. Зоопарк Нейплс был сегодня закрыт, поскольку следователи пытались выяснить, что конкретно произошло и будут ли Розенквисту предъявлены обвинения.
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