Sky News: певица Шер помогла спасти из зоопарка Пакистана «самого одинокого слона в мире»

Благодаря известной певице и актрисе Шер 35-летнего слона Каавана, которого содержали в плохих условиях в зоопарке Исламабада, отправили в заповедник в Камбодже, сообщает Sky News. По словам ветеринаров, слону потребуются годы физической терапии и психологической помощи.

Она — суперзвезда, известная на весь мир, а он, вероятно, самый одинокий слон во всём мире. Почти 20 лет Кааван жил в зоопарке Исламабада, где он был совсем один. В зоопарке с ним плохо обращались и держали его на цепи. 35-летнего самца с лишним весом спасла могущественный международный защитник прав животных.

О бедственном положении Каавана Шер впервые узнала в 2016 году. Вместе с её благотворительной организацией, занимающейся защитой дикой природы, Шер наняла команду юристов, которая начала добиваться освобождения слона. В мае этого года Верховный суд Пакистана постановил, что Каавана необходимо освободить. Удостаивавшаяся премии «Оскар» актриса назвала это «одним из величайших моментов в своей жизни».

ИНГО ШМИДИНГЕР, смотритель за слонами из международной организации по защите животных Four Paws: Совершенно очевидно, что нельзя держать слонов в одиночестве и в подобных условиях. Безусловно, это важный вопрос благополучия животных.

В настоящее время Кааван на пути в свой новый дом в Камбодже, где сородичи ждут его в заповеднике площадью один миллион акров. Однако, по словам ветеринаров, даже там ему потребуются годы физической терапии и психологической помощи.

АМИР ХАЛИЛ, ветеринар Four Paws: Мне кажется, что Кааван ждёт, когда переедет в свой новый дом, где он будет слоном на пенсии и где его будут ждать три азиатские слонихи.

Кааван оказался в Пакистане, после того как бывший глава военного режима генерал Зия уль-Хак убедил Шри-Ланку преподнести слона в качестве подарка его дочери. Многие годы Кааван развлекал посетителей зоопарка с маленького бесплодного участка земли, где с ним плохо обращались и часто забывали о нём.

Однако с этим покончено. Отныне его заброшенный вольер станет лишь плохим воспоминанием — крупный взрослый слон начинает новую жизнь в новом месте.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2020 года.