Euronews: «поющий» тигрёнок Шерхан из Барнаула покорил соцсети

22:40
«Сочи» потерпел шестое подряд поражение в КХЛ, проиграв «Автомобилисту»
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:40
В Тверской области прошли совместные учения сил ВВС и ПВО
В Тверской области силы ПВО отразили воздушную атаку условного противника.
22:39
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе.
22:39
Эксперт рассказал о погоде в марте в Центральной России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в марте.
22:39
Врач рассказала, что делать во время «барической пилы»
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что делать во время «барической пилы».
22:33
«Зенит» крупно проиграл «Валенсии» в баскетбольной Евролиге
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от испанской «Валенсии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
22:32
Кадыров рассказал о спецоперации против банды Бютукаева в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спецоперации против банды Бютукаева в республике.
22:28
«Спартак» проиграл «Сибири» в овертайме матча КХЛ
Московский «Спартак» потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:26
Эксперты оценили траты россиян на одежду к 23 февраля
Траты россиян 20—23 февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросли на 42%, а средний чек — на 26%. При этом расходы на одежду в качестве подарков показали рост почти в 3,5 раза.
22:25
Эксперты заявили о росте интереса россиян к покупке комнатных растений
Эксперты заявили о росте интереса россиян к приобретению комнатных растений в 2020 году.
22:25
Психолог рассказал о способах справиться с аэрофобией
Психолог Александр Невеев рассказал о способах справиться с аэрофобией.
22:25
В Подмосковье рассказали о работе службы занятости в 2021 году
В Московской области рассказали о работе службы занятости в 2021 году.
22:25
СКА нанёс «Витязю» пятое поражение подряд в КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:25
Воробьёв заявил о намерении использовать Clubhouse для общения с жителями Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о намерении использовать социальную сеть Clubhouse для общения с жителями региона.
22:22
«Металлург» по буллитам победил «Ак Барс» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:22
Меркель: лидеры ЕС согласны с необходимостью сертификатов вакцинации
Лидеры стран ЕС согласны, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.
22:07
ЦСКА прервал четырёхматчевую серию побед «Локомотива» в КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:01
Стал известен состав «Краснодара» на матч ЛЕ с загребским «Динамо»
Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» огласила стартовый состав команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо».
22:01
В Нидерландах более 1 млн человек получили прививку от коронавируса
В Нидерландах более 1 млн человек сделали прививку от коронавируса, сообщил и. о. министра здравоохранения, благосостояния и спорта страны Хуго де Йонге.
21:53
В Татарстане выдали три тысячи ипотечных кредитов в январе
В Татарстане в январе 2021 года было выдано три тысячи ипотечных кредитов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
21:47
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.
21:40
ЮНИСЕФ подписал соглашение по вакцинам с AstraZeneca
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписал соглашение о поставках вакцины от коронавируса с AstraZeneca, заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
21:40
«Ливерпуль» выразил соболезнования в связи со смертью отца Алисона Бекера
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» выразил соболезнования в связи со смертью отца голкипера команды Алисона Бекера — Жозе Бекера.
21:35
Власти Подмосковья оценили ситуацию в сельскохозяйственной отрасли
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил ситуацию в сельскохозяйственной отрасли.
21:34
«Трактор» гарантировал себе пятое место в Восточной конференции КХЛ, обыграв «Торпедо»
Челябинский «Трактор» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:31
Федун — о возвращении Промеса в «Спартак»: очень рад, что Квинси снова с нами
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал возвращение в команду нидерландского форварда Квинси Промеса.
21:29
Фигуристка Боброва отреагировала на откровенную фотосессию Туктамышевой
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва отреагировала на откровенную фотосессию чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.
21:28
В Совфеде прокомментировали ситуацию с использованием доллара в экономике
Член Совета Федерации Анатолий Широков прокомментировал ситуацию с использованием доллара в экономике.
21:28
Футболист «Баварии» Мюллер выздоровел от коронавируса и возобновил тренировки
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Томас Мюллер выздоровел от коронавирусной инфекции и возобновил тренировки в клубе.
21:28
В РСТ прокомментировали ситуацию с открытием границ со странами ЕС
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев прокомментировал ситуацию с открытием границ со странами ЕС.
21:26
МИД России опубликовал кадры выезда сотрудников посольства в КНДР на родину
МИД России опубликовал кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину.
21:13
В РСТ оценили ситуацию с мировым туризмом в 2020 году
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев оценил ситуацию с мировым туризмом в 2020 году.
21:11
В ООН прокомментировали ситуацию в Армении
В ООН обеспокоены ситуацией в Армении и призывают стороны к сдержанности и разрешению политических противоречий посредством диалога. Об этом заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
21:10
Эксперты назвали топ-10 маршрутов для самостоятельных путешествий по России
Эксперты Российского государственного университета туризма и сервиса составили топ-10 маршрутов для самостоятельных путешествий по стране.
21:09
Эксперты заявили о росте числа поисковых запросов на перелёты из России в Грузию
Эксперты заявили о росте количества поисковых запросов на перелёты из России в Грузию.
21:09
В Калининградской области оценили ситуацию с коронавирусом
За сутки в Калининградской области выявили 99 случаев COVID-19.
21:09
Перед судом предстанет ещё один обвиняемый по делу о гибели 11 человек на Волге
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте заявило о передаче уголовного дела о гибели 11 человек на Волге в суд Волгограда. Обвиняемый — бывший начальник линейного отделения полиции, допустивший к управлению судном своего знакомого без соответствующих навыков.
21:09
Рой Джонс заявил о желании провести поединок с Фёдором Емельяненко
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс заявил о желании провести поединок с прославленным российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко.
21:06
В Турции сообщили о подготовке к производству вакцины «Спутник V»
Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика ведёт подготовку к совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
21:05
Премьер Франции заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции за последние дни ухудшилась, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Жан Кастекс.
20:59
Касаткина и Веснина получили уайлд-кард на турнир WTA в Санкт-Петербурге
Генеральный директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил о предоставлении уайлд-кард россиянкам Дарье Касаткиной и Елене Весниной.
20:50
В США прокомментировали новые санкции Британии против военных Мьянмы
Соединённые Штаты приветствуют введённые ранее Великобританией дополнительные санкции против военных Мьянмы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
20:47
Зеленский назначил экс-главу Минфина новым послом Украины в США
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего главу Минфина страны Оксану Маркарову новым послом Украины в США, сообщили в администрации главы государства.
20:43
Арбитр Казарцев: моя жизнь разделилась на две — до августа 2020 года и после
Российский футбольный арбитр Василий Казарцев высказал мнение о том, почему он стал самым обсуждаемым судьёй в России в негативном контексте.
20:43
В Италии за сутки зафиксировали почти 20 тысяч случаев коронавируса
В Италии за прошедшие сутки выявили 19 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 2 868 435.
20:42
Скульптор оценил идею установки памятника на Лубянке
Скульптор Салават Щербаков прокомментировал RT ситуацию с выбором памятника для установки на Лубянской площади в Москве.
20:36
Быстров оценил шансы «Краснодара» выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».
20:34
Аналитик оценил динамику курса рубля
Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов оценил динамику курса рубля.
20:31
В Великобритании понизили уровень угрозы в связи с коронавирусом
Власти Великобритании понизили уровень угрозы, исходящей от коронавирусной инфекции COVID-19, с максимального, пятого уровня до четвёртого.
20:27
Сергей Безруков рассказал о новой постановке «Дядя Ваня»
Худрук Губернского театра Сергей Безруков рассказал о новой постановке «Дядя Ваня».