Frankfurter Allgemeine: своей активной поддержкой Украины фон дер Ляйен загонит Европу в долги

Во время презентации нового шестого пакета антироссийских санкций глава Еврокомиссии позволила себе ряд «жёстких формулировок», свидетельствующих о её активной поддержке Украины, сообщает Frankfurter Allgemeine. Говоря о возможности «победы» Киева и необходимости «навредить» российской экономике, она во много вторила словам министра обороны США Ллойда Остина. Но почему-то не упомянула, что финансовая помощь Украины вынудит ЕС брать на себя после пандемии ещё большие долги, отмечает немецкое издание.

Объявление Европейской комиссии о согласовании шестого пакета антироссийских санкций не стало неожиданностью, пишет Frankfurter Allgemeine. Как и предполагалось, в него включили эмбарго на российскую нефть и персональные штрафные меры. Но во время его презентации глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила примечательную фразу: «Мы хотим, чтобы Украина одержала военную победу». Таким образом она повторила слова американского министра обороны Ллойда Остина, который в своей риторике зашёл дальше всех остальных западных политиков, заявив о ставке на победу Киева.

Канцлер германии Олаф Шольц, к примеру, отказался повторять эту мысль: «Россия не должна победить, а Украина — проиграть». Фон дер Ляйен же заняла противоположную позицию, хотя и не уточнила, что именно она понимает под «победой Украины»: перемирие, оттеснение русских на позиции до начала боевых действий или даже из сепаратистских регионов и «аннексированного»* Крыма?

При этом глава Еврокомиссии чётко дала понять, что цель экономических санкций ЕС в том, чтобы нанести урон российской экономике, раздуть там инфляцию и уничтожить промышленный базис страны. И тут она во многом вторит Остину, который говорил о том, что Россию надо ослабить, чтобы в будущем она не была способна на веденеи военных действий.

Во время своего выступления Фон дер Ляйен отметилась и другими «жёсткими формулировками», в частности обвинила главу Кремля Владимира Путина в намерении стереть Украину с лица Земли. Теперь же, по её словам, развивается противоположный сценарий: «Теперь он ведёт к гибели свою собственную страну, Россию».

В рамках шестого пакета санкций помимо эмбарго на нефть, финансовых санкций против Сбербанка и запрета российских телеканалов, будут также арестованы активы ряда российских граждан, а также запрещён им въезд на территорию ЕС, в частности Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, семье пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также высокопоставленным российским офицерам, якобы причастным к событиям в Буче и осаде Мариуполя.

«Таким образом все кремлёвские воины получат ещё один чёткий сигнал: мы знаем, кто вы, и мы привлечём вас к ответственности», заявила фон дер Ляйен. Также глава Еврокомиссии подчеркнула необходимость оказывать Украине большую финансовую помощь. По оценкам Международного валютного фонда, правительству в Киеве каждый месяц нужно давать по пять миллиардов евро, чтобы оно могло выплачивать зарплаты, пенсии и покрывать основные расходы.

К тому же в результате боевых действий стране был нанесён огромный ущерб в несколько сотен миллиардов евро. На Европе же лежит особая ответственность за восстановление государства, отметила фон дер Ляйен. В связи с этим она представила пакет антикризисных мер для Киева, похожий на программу восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса. Вот только она не упомянула, что это означает, что союз сам будет брать на себя новые долги, чтобы поддержать Украину, заключает издание.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).