BFM TV: забастовки в разгар каникул — во Франции, Испании и Германии отменяют сотни авиарейсов

Сотрудники аэропортов Франции, Испании и Германии вышли на забастовку с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда, передаёт BFM TV. В разгар сезона отпусков отменены или задержаны сотни авиарейсов, а пассажирам приходится стоять в очередях или менять свои планы.

После забастовок этим летом, которые приводят к отмене и задержке авиарейсов, воздушное сообщение между европейскими странами может быть нарушено. В аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль с четверга отменили сотни рейсов. С сегодняшнего дня конфликт поставлен на паузу, однако через неделю должен снова разгореться и, таким образом, испортить начало летних каникул у большинства французов.

ЭММАНУЭЛЬ ДЮШМЕН-ЮМБЕР, представитель профсоюза «Рабочая сила» в аэропортах Парижа: К сожалению, сейчас мы загнаны руководством в угол и у нас осталось только такое решение — решение, о котором мы сожалеем. Весь год мы работаем на благо пассажиров, а сейчас не только наши клиенты оказались в сложной ситуации — мы тоже хотели бы поехать в отпуск, но не можем.

В Испании в Мадриде требования такие же — сотрудники требуют повышения зарплат и улучшения условий работы. Здесь конфликт с руководством продолжается больше недели и обострился вчера после того, как профсоюз объявил о ещё 12 днях забастовки в июле. В субботу было отменено 15 рейсов, 175 — задержано.

ПАССАЖИРКА ИЗ ИСПАНИИ: Мы были в Берлине, когда нам объявили, что наш рейс отменили ещё две недели назад. Это неправда, потому что никто нас не предупредил по электронной почте. Мы не знаем, что происходит. Нам никто не отвечает. Нам говорят, что могут посадить на самолёт завтра, но мы не уверены, что сможем улететь завтра.

В Германии путешественникам приходится стоять в бесконечных очередях на посадку. В аэропортах не хватает сотрудников, а рейсы отменяют один за другим. Сотрудники намерены начать противостояние с руководством.

ЛАРС ШТУББЕ, работник профсоюза работников сферы услуг Ver.di: Мы не хотим причинять неприятности пассажирам или аэропорту — мы хотим донести, что работники поддерживают требования тарифной комиссии.

Для замены бастующих сотрудников немецкие аэропорты могут обратиться к иностранным работникам. Им необходимо найти более 7 тысяч специалистов.