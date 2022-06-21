Guardian: Джонсон попытался сорвать забастовки железнодорожников, разрешив заменять их временными работниками

Британский премьер Борис Джонсон отменил запрет предприятиям заменять сотрудников временным персоналом, планируя тем самым сорвать самую масштабную за последние 30 лет забастовку сотрудников железных дорог, пишет The Guardian. В профсоюзах предупредили, что эта мера приведёт лишь к обострению их противоречий с работодателями, назвав её противоречащей международному праву.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на самую масштабную за последние 30 лет забастовку сотрудников железных дорог, разрешив компаниям, обслуживающим железные дороги и вокзалы страны, привлекать временный персонал, сообщает The Guardian.

Пока около 40 тыс. работников готовились начать забастовку, первый день которой намечен на вторник, на Даунинг-стрит внесли изменения в законодательство, которые позволят работодателям заменять сотрудников временным персоналом, что было вне закона с 1973 года.

«Отмена этих ограничений эпохи 1970-х даст предприятиям свободу доступа к квалифицированному временному персоналу в кратчайшие сроки. Законодательство уже в пути», — заявил министр по делам бизнеса Квази Квартенг, хотя, как стало известно изданию, инициатива исходила не от департамента, а от Даунинг-стрит и кабинета министров.

Однако в профсоюзах предупредили, что эта «весьма противоречивая мера» сделает споры долгими и ожесточёнными, а Конгресс профсоюзов Великобритании TUC обвинил Джонсона в том, что он предпринял шаг, на который «не пошла даже Маргарет Тэтчер».

Заместитель генерального секретаря TUC Пол Новак отметил, что это приведёт к обострению разногласий между работодателями и профсоюзами, в то время как правительство, напротив, должно помогать достичь соглашения. Он также поставил под сомнение законность отмены запрета на привлечение временных работников.

«В очередной раз правительство демонстрирует своё пренебрежение к международному праву, которое эти предложения почти наверняка нарушают», — добавил Новак, ссылаясь на право на забастовку в соответствии с принципами Международной организации труда ООН.

Как полагает The Guardian, планы правительства затронут не только железные дороги, но и многие другие отрасли, где профсоюзы рассматривают возможность проведения забастовок. Профсоюзы, представляющие персонал Национальной служба здравоохранения, раскритиковали план правительства по поощрению использования временных работников в больницах и других медицинских учреждениях, назвав его невыполнимым и угрожающим безопасности пациентов.

В свою очередь, премьер обвинил организатора забастовки, британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT, в «слишком высоких требованиях к заработной плате». Джонсон указал на необходимость сдерживания роста зарплат в государственном секторе, призвав работодателей проявить «дисциплину и сдержанность в оплате труда», чтобы предотвратить рост инфляции в стране.

Ожидается, что 24-часовая забастовка во вторник приведёт к остановке движения около 80% поездов и повторится в четверг и в субботу. К забастовке во вторник также присоединились работники лондонского метрополитена. После того как переговоры между железнодорожными операторами и RMT сорвались, генеральный секретарь профсоюза Мик Линч поднял вопрос о перспективе дальнейших забастовок в течение всего лета.

По словам Линча, причиной разногласий стало решение правительства «сократить финансирование национальных железных дорог и компании Transport for London на 4 миллиарда фунтов стерлингов», что «вынудило компании проводить жёсткую экономию на транспорте». В понедельник глава профсоюза добавил, что компания Network Rail, обслуживающая большую часть железных дорог страны и все центральные вокзалы Лондона, лишь «обострила» разногласия, сообщив о том, что с 1 июля начнутся увольнения.