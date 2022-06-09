20 minutes: «всё растёт, кроме зарплат» — в аэропорту Парижа отменяют рейсы из-за забастовки

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль отменили несколько утренних рейсов, потому что сотрудники наземной службы вышли на забастовку с требованием повысить зарплату за работу в обстановке «недопустимого хаоса», сообщает 20 minutes. Как рассказывает издание, в аэропортах ощущается острая нехватка персонала после волны увольнений во время пандемии, и в преддверии летнего туристического сезона эта проблема становится всё более насущной.

В четверг в парижском аэропорту Шарль-де-Голль c 7 до 14 часов отменено несколько рейсов из-за забастовки сотрудников, которые требуют повышения зарплаты, пишет 20 minutes. Управление гражданской авиации (DGAC) заявляет о «незначительном» влиянии на авиатрафик, который пока ограничен, однако протесты поднимают вопрос о способности аэропорта обеспечить выполнение всех рейсов летом, в разгар туристического сезона.

Как рассказывает издание, забастовка прямо связана с трудностями, которые испытывает авиатранспорт в Европе после почти двух лет простоя, связанного с COVID-19. Как и во многих других европейских аэропортах, которые плохо подготовились к возобновлению работы, в Шарль-де-Голле не хватает сотрудников. В конце апреля глава компании-оператора парижских аэропортов Aéroport de Paris (ADP) Огюстен де Романе насчитал 4 тыс. вакансий в Орли и Шарль-де-Голле, а также сообщил об огромных проблемах при поиске новых кадров. В 2021 году для того, чтобы пережить кризис, ADP уволила 1300 сотрудников и теперь пытается на их место найти 600 человек.

Отмечается, что аэропортам больше всего не хватает специалистов по техническому обслуживанию — квалифицированного персонала, который разбирается с поломками в посадочной галерее или багажной ленте. Среди востребованных специальностей также пограничные полицейские и сотрудники досмотра. Для нормального функционирования аэропортов Орли и Шарль-де-Голль необходимо 5 тыс. сотрудников досмотра, поэтому там открыто 300-500 вакансий.

Забастовку наземного персонала в Шарль-де-Голль поддержало объединение профсоюзов, которое требует всеобщее повышение зарплат на €300, уточняет 20 minutes. В общей листовке указано, что, несмотря на возобновление рейсов и сохранение доходов, работа служащих не оплачивается на должном уровне. «Всё растёт, кроме наших зарплат», — возмущаются участники профсоюза. По их словам, уже много недель сотрудники аэропортов работают в «недопустимом хаосе»: за два года из-за пандемии в авиационной отрасли уволили 15 тыс. рабочих, и теперь оставшиеся вынуждены работать больше.