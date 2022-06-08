France 2: медики по всей Франции протестуют против ситуации с неотложной помощью в больницах

По всей Франции проходят демонстрации медработников, цель которых — привлечь внимание к положению больниц, сообщает France 2. В первую очередь проблемы касаются отделений неотложной помощи, которые массово закрываются из-за нехватки персонала, передаёт телеканал. В результате пациентам приходится преодолевать десятки километров для получения медицинской помощи, а медики ещё открытых отделений выбиваются из сил, принимая рекордное количество пациентов, говорится в репортаже.

В этой больнице царит серьёзная напряжённость. Обеспокоенные пациенты пришли поддержать бастующих у входа медиков. Руководство больницы Маноска в департаменте Альпы Верхнего Прованса из-за нехватки персонала вынуждено регулярно закрывать двери отделения неотложной помощи. Положение критическое, и оно вызывает тревогу у всего населения, начиная с этой молодой пациентки, страдающей эпилепсией.

ПАЦИЕНТКА: Если они закроются, а я приеду с тяжёлым приступом, и тут никого не окажется, я могу умереть.

МУЖЧИНА: Если люди попали в аварию, и у них каждая минута на счету, это очень серьёзно.

В этой больнице, расположенной в сельской местности, сегодня не хватает девяти врачей скорой помощи. И теперь все ждут, что этим летом закрываться придётся чаще.

ЖАН-КЛОД ГЕННАЙ, генеральный секретарь профсоюза CGT больничного центра Маноска: Люди вынуждены проезжать расстояние в шестьдесят, пятьдесят или сорок километров, когда здесь закрыто. Это реальность сегодняшнего дня: мы больше не равны в доступе к помощи. Существуют допустимые сроки (оказания помощи — прим. ИноТВ), которые больше не соблюдаются, они отодвигаются из-за расстояний.

По данным организации, по всей Франции в тяжёлом положении находятся сто двадцать отделений неотложной помощи. Недостаток рабочей силы, влекущий за собой серьёзные последствия, единодушно критиковали сегодня во второй половине дня на демонстрации в Париже.

ЭНОРА УИЛЬЯМ, психолог службы экстренной психиатрической помощи ERASME города Антони (департамент О-де-Сен): В начале у нас было семнадцать (врачей — прим. ИноТВ), сейчас осталось одиннадцать. Помимо невакцинированных и ушедших в декрет, которых никто не заменил, люди уходят, поскольку выбиваются из сил.

В этой тулузской больнице, несмотря на стабильную по сравнению с другими местами ситуацию с сотрудниками, также много бастующих. Причина — ощущаемое давление в связи с наплывом пациентов: в среднем, по 250 человек в день.

МАЭВА ЖАНЕР, санитарка в больнице Пюрпан в Тулузе: У нас постоянно всё забито. Постоянно. Отделения неотложной помощи никогда не должны быть заполнены, чтобы попросту иметь возможность принимать пациентов в случае необходимости. Завтра может случиться крупная авария на электростанции или в здании администрации. Наше отделение никогда не должно быть заполнено.

Сегодня примерно в пятидесяти городах проходят демонстрации медработников, цель которых — привлечь внимание к положению больниц.

Дата выхода в эфир: 07 июня 2021 года