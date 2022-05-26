Independent: лжеврача из Германии приговорили к пожизненному заключению после смерти пациентов

Суд в Германии приговорил женщину, выдававшую себя за анестезиолога, к пожизненному заключению после смерти нескольких пациентов, сообщает The Independent. Как передаёт газета, мошенница подделала лицензию, чтобы получить работу в больнице города Фрицелар. Судьи определили, что три её пациента умерли в результате ошибок в лечении, а другие получили серьёзные повреждения.

Немецкий суд приговорил женщину, выдававшую себя за анестезиолога, к пожизненному заключению из-за смерти нескольких пациентов, сообщает The Independent. Доказательства показали, что 51-летняя женщина, чьё имя не указывается из соображений конфиденциальности, использовала поддельную лицензию для того, чтобы устроиться на работу анестезиологом. Судьи определили, что три её пациента умерли в результате ошибок в лечении, а другие получили серьёзные повреждения. Женщина была признана виновной в трёх убийствах и 10 покушениях на убийство. При этом особо тяжкий характер преступлений вряд ли позволит мошеннице выйти на свободу после 15 лет заключения, отмечает издание.

Прокуратура обвинила женщину в неправильной дозировке анестетиков, а также в неправильном лечении заражения крови у пациента в больнице во Фрицларе. Также утверждается, что преступница несёт ответственность за многочасовое кислородное голодание, а также за повреждение сердечно-сосудистой системы и отказ органов у пациентов. По утверждению прокуратуры, женщина действовала, исходя из избыточной потребности в признании.

Как передаёт газета, проработав в больнице Фрицлара с 2015 по 2018 год, лжеанастезиолог перешла на работу в клинику на севере Германии. Однако чиновники из региональной медицинской ассоциации отметили несоответствия в её документах, и в конце концов мошенница призналась в обмане.