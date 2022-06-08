CNN: в западной туриндустрии наступает «переполох» — впереди «безумное лето»

Западный турсектор переживает тряску, которая может стать первым актом «безумного лета», предупреждает CNN. По информации канала, аэропорты многих популярных направлений Западной Европы и США не справляются с пассажиропотоками, а авиакомпании и операторы круизных судов массово отменяют рейсы. Как сообщает CNN, основной причиной кризиса выступает нехватка персонала, возникшая из-за коронавирусных сокращений, — и преодолеть эту проблему в ближайшие сроки будет тяжело.

На минувшей неделе западноевропейская индустрия пассажирских авиаперевозок столкнулась с настоящим «хаосом»: так, в аэропорту Дублина скопилось столько пассажиров, что более тысячи из них просто не успели на свои рейсы из-за огромных очередей, а голландский флагманский авиаперевозчик KLM был вынужден на четыре дня прекратить продажу билетов в связи с тем, что его аэропорт базирования Схипхол переживал аналогичный кризис в апреле и мае, пишет сайт CNN. Тем временем многие британские аэропорты — в том числе Манчестер, а также лондонские Хитроу и Гатвик — теперь стали регулярно попадать в заголовки газет, и инфоповодами при этом выступают «очереди, не помещающиеся в зданиях, пропажа багажа и сотни отменённых рейсов», говорится в материале канала. Трясёт не только Европу, но и США: Delta Air Lines во время традиционно загруженных выходных перед Днём поминовения отменила более 500 рейсов, тогда как American Airlines — более ста в день самого праздника, упоминается в статье.

«Эксперты говорят, что это идеальный шторм, — подчёркивает обозреватель CNN. — Мы все внезапно вновь стали путешествовать, но авиакомпании и аэропорты на протяжении пандемии сокращали штаты, и теперь с большим трудом находят замену уволенным сотрудникам. Проще говоря, они просто с нами не справляются». Как отмечает журналист, о том, что сектор ждут подобные трудности, эксперты предупреждали ещё с апреля — и теперь они подчёркивают, что хаос будет только усугубляться, поскольку к рекордному спросу на авиабилеты и по-прежнему сохраняющейся нехватке пилотов добавляется фактор высоких цен на топливо. В итоге некоторые аналитики предполагают, что нынешняя ситуация — лишь первый акт «безумного лета» для авиаперевозок.

Другие специалисты по сектору отмечают, что некоторые аэропорты и авиалинии всё же смогли «собраться» и теперь справляются с пассажиропотоком — а остальным для того, чтобы укомплектовать штаты, придётся для начала предложить им более конкурентные зарплаты: в некоторых западноевропейских аэропортах оклады рядовых сотрудников сейчас сохраняются на том же уровне, что в бюджетных супермаркетах, сообщает CNN. Между тем оперативно разобраться с нехваткой людей просто невозможно, поэтому, как полагают эксперты, в ближайшее время авиалиниям не обойтись без отмены рейсов, констатирует журналист канала.

Перед пассажирами, направляющимся в ЕС из-за его границ, возникает и другая проблема — брексит, продолжает автор. Как разъясняет журналист, если раньше британцы могли летать в любую точку Евросоюза, теперь они равны в статусе с другими прибывающими из третьих стран — а это означает, что им и перед отлётом, и после прилёта приходится получать штамп в паспорте и, возможно, также отвечать на вопросы о своих планах. Популярные у жителей Соединённого Королевства направления уже прочувствовали новые условия на себе: во многих аэропортах континентальной Европы значительно увеличилось среднее время ожидания на паспортном контроле. Так, британка Виктория Брайан, прибыв вместе со своим спутником и двумя детьми в аэропорт Лиссабона 2 июня к 9 часам утра на рейс домой с отлётом в 11:20, спокойно сдала багаж — и решила дожидаться отбытия не у выхода на посадку, а в кафе; проведя там час, женщина угодила в огромную очередь из своих соотечественников, которые часто отдыхают в Португалии, и опоздала на рейс. С журналистом CNN Брайан беседовала, стоя в очереди на выход, чтобы вернуться в Португалию и купить за свой счёт новые билеты.

Тем туристам, которые ещё не арендовали автомобиль в стране назначения, возможно, придётся пересмотреть свои планы — ведь, как и в прошлом году, цены подскочили до небес, также сообщает американский канал. В популярном у туристов Порту аренда авто на неделю начинается от $582 у местных компаний и от $772 — у международных. Кроме того, по данным туроператоров, во многих популярных городах Западной Европы и США сейчас просто невозможно найти свободную машину. Поэтому эксперты советуют американцам либо ехать в отпуск куда-нибудь поближе на своём автомобиле, либо вовсе остаться дома, говорится в материале CNN.

По информации канала, кризиса не избежали и круизные компании, которые, также серьёзно пострадав в пандемию, теперь испытывают те же проблемы с нехваткой персонала. Между тем, как объясняют эксперты, таким конторам приходится ещё тяжелее, поскольку наём сотрудников на круизное судно — долгий процесс, осложняющийся многочисленными бюрократическими барьерами. Если же найти команду вовремя не удаётся, круиз зачастую отменяется — но компании возвращают деньги только за само плавание, не возмещая клиентам расходы на прибытие в порт отправки. Впрочем, есть и положительный момент: поскольку многие операторы судов сейчас отменяют лимиты на количество пассажиров, цены на билеты впервые за долгое время начинают выглядеть «конкурентоспособно», отмечает журналист CNN.