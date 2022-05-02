France 2: невосполнимые потери — во Франции не смогут компенсировать отсутствие русских и китайских туристов

Туристический сезон только начинается, однако из-за пандемии коронавируса и украинского кризиса Францию в этом году не смогут посетить китайцы и россияне, которые чаще других готовы платить за свадьбы во дворцах и прогулки на яхтах. Представители туриндустрии опасаются, что отсутствие путешественников из Китая и России приведёт к финансовым потерям, которые будет сложно компенсировать, передаёт France 2.

Таким Париж мы не видели уже давно: здесь — полные туристов речные трамвайчики, там — улицы, заполненные прохожими из всех стран мира.

ТУРИСТКА: Я из Азербайджана.

ВТОРАЯ ТУРИСТКА: Я из Бразилии.

ТУРИСТ: Я приехал из Германии.

ТРЕТЬЯ ТУРИСТКА: Мы из Швейцарии.

Среди этой толпы кое-кого не хватает — китайцев и россиян. В 2019 году они составляли 2 процента всех приехавших во Францию туристов, но потратили много денег — более 3 миллиардов евро, что составляет 6 процентов доходов от туризма.

В садах Во-ле-Виконт ежедневно ощущается их отсутствие. Этот дворец раньше пользовался большой популярностью среди иностранцев, а 10 процентов посетителей составляли китайцы.

ЭЛИЗА ГАЛЛЕ, менеджер по связям с общественностью дворца Во-ле-Виконт: У нас здесь довольно уникальный уголок: наряду с садами есть кусочек леса и усадьба, а также особая архитектура этого здания. Так что, действительно, есть туристы, и по большей части иностранцы, которые снимают его, чтобы оказаться в этом уникальном месте.

Они готовы заплатить сотни тысяч евро, чтобы иметь возможность сыграть свадьбу в таком замке с почтовой открытки. Однако пока всё это осталось в прошлом.

ЖУРНАЛИСТ: Как давно здесь не играли свадьбы?

ВАЛЕРИ ЛЯФУРКАД, организатор мероприятий в дворце Во-ле-Виконт: Свадьбы здесь не проходят с марта 2019 года из-за коронавируса. Ближайшая свадьба, возможно, состоится в октябре 2022 года.

Для замка такой источник дохода является незаменимым: эти частные мероприятия составляли 12 процентов его дохода. Сперва коронакризис отпугнул китайцев, а с февраля ситуация на Украине отдалила российских туристов.

На Лазурном берегу десятки пришвартованных яхт остаются в порту: обычно каждую третью снимают русские, однако теперь не зарезервирована ни одна. Управляющий компанией пытается привлечь других клиентов и надеется на лучшее, по крайней мере пока.

АРТЮР БОШНО, глава Aqua Marine Group: Мы не дураки — мы знаем, что этот конфликт, конечно, серьёзное дело и что он быстро не закончится. Если вы спросите меня в июле, я думаю, что отвечу по-другому.

Отсутствие (туристов из Китая и России. — ИноТВ) приведёт к финансовым потерям, которые, по словам специалистов, будет сложно компенсировать. В 2019 году Франция была самым популярным туристическим направлением в мире — ежегодно её посещало 90 миллионов иностранных туристов.