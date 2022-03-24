El País: Испания опасается миллиардных убытков из-за потери российских туристов

Туристический сектор Испании спешно ищет альтернативы, чтобы можно было как-то компенсировать потерю российских туристов в этом сезоне. Институт туризма Испании предполагает, что общая сумма убытков за этот год достигнет €1,4 млрд по сравнению с 2019 годом до начала пандемии, пишет El País. При этом в некоторых регионах страны на тот момент доля российских туристов доходила до 18% от всех забронированных номеров, отмечается в статье.

Испанский туристический сектор в настоящее время активно пытается найти альтернативы, чтобы можно было хотя бы частично компенсировать значительные убытки, которые предсказывают эксперты от потери российских туристов в этом сезоне. По оценкам Института туризма Испании, ожидаемый ущерб составит около €1,4 млрд, сообщает El País. Эти подсчёты основываются на данных 2019 года — последнего отчётного года перед пандемией COVID-19, когда россияне забронировали в общей сложности около 13 млн ночей в испанских отелях, поясняется в статье.



В сумме на тот момент это составляло около 2,25% от общего числа всех забронированных ночей в отелях Испании. Однако на отдельных туристических направлениях в стране российские туристы традиционно проявляли раньше очень большую активность с самого начала сезона. Например, в таких регионах, как Коста-Дорада, в Таррагоне россияне бронировали до 18% гостиничных номеров. Поэтому представители местной туриндустрии уже понимают, что отсутствие гостей из России заметно скажется на их доходах, отмечает El País.



Заполнить эту брешь сейчас будет непросто, особенно учитывая, что российские туристы традиционно «славятся крупными тратами» на отдыхе, говорится в статье. По данным Института туризма Испании, в 2019 году до пандемии траты россиян составляли 2,7% от общего числа платежей заграничными кредитными картами в стране. А в отдельных регионах, таких как Каталония и Валенсия, они достигали до 5% от общего числа покупок и расходов на еду и напитки, оплаченных иностранными картами, сообщает El País.



Муниципалитет Салоу в испанской провинции Таррагона представляет второе по популярности туристическое направление в Каталонии, после Барселоны. «Если говорить обо всём полуострове, то Салоу находится на четвёртой строчке в списке любимых туристических направлений», — заявляют местные власти. В начале недели мэрия города Салоу провела специальную встречу с туристическими организациями и управляющими местных отелей, чтобы разработать план по смягчению экономического ущерба, вызванного отсутствием российских туристов из-за ужесточения западных санкций, говорится в статье.



Генеральный директор Института туризма Испании Мигель Санс, в свою очередь, пояснил, что усилия властей сейчас сосредоточены на достижении «соглашения по рабочему плану, чтобы смягчить последствия сокращения числа российских туристов в Каталонии и в остальной Испании», пишет El País. «Мы будем действовать в цифровом пространстве и обеспечим большую видимость Коста-Дорады в профиле Института туризма Испании и остальных связанных с ним организаций в соцсетях», — пообещал Санс.



Ставку в основном делают на то, чтобы удвоить усилия и расширить рекламные кампании по привлечению в Испанию клиентов из тех стран, которые традиционно любят пляжный отдых, поясняется в статье. В основном это британский и французский рынки. Также предпринимаются попытки заманить немецких, бельгийских и голландских путешественников.



Не исключаются и новаторские стратегии по привлечению туристов из Швейцарии и Италии, сообщает El País. «Российский рынок исключён из туристического потока, нужно быть реалистами и решать эту проблему», — заявил в этой связи Нарсис Феррер, гендиректор Каталонского агентства по туризму.



В 2019 году в Салоу было зарегистрировано около 8 млн ночёвок в местных отелях. Главными иностранными клиентами при этом были британцы (в сумме 1,4 млн ночёвок), за ними следовали французы и россияне — по 900 тыс. на каждый рынок. После начала пандемии COVID-19 в 2020 году российские туристы принесли испанскому туристическому сектору около €113 млн — при этом потери от резкого сокращения турпотока по сравнению с 2019 годом составили 90%, заключает El País.