Das Erste: итальянский туризм страдает от отсутствия россиян

Туризм в Италии считается системообразующей отраслью, которая до пандемии приносила 13% от ВВП страны, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В 2019 году в Италии побывали 1,7 млн туристов из России, оставившие на отдыхе почти миллиард евро, однако из-за событий на Украине теперь рассчитывать на них не приходится, что приводит многие компании туристического сектора Италии в отчаяние.

В 2019 году Италию посетили 1,7 млн отдыхающих из России и оставили в стране почти миллиард евро, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Наряду с американцами и китайцами, россияне считаются в Италии особенно активными потребителями. На них возлагала надежды пострадавшая от кризиса итальянская туристическая отрасль.

Перспектива начать новую жизнь весной поддерживала многие предприятия. Специально для российских клиентов правительство в феврале смягчило правила, связанные с коронавирусом: тем, кто сделал прививку российской вакциной «Спутник», было разрешено въезжать в страну и пользоваться всеми местами отдыха и гастрономическими заведениями после прохождения простого экспресс-теста.

Однако спецоперация на Украине разрушила все мечты о доходе от отдыха по всей Италии, от Милана до Римини, подчёркивает немецкий телеканал. Курорт на Адриатическом море занимает первое место по популярности среди российских клиентов и приносит 15% дохода итальянского туристического бизнеса. На втором месте располагается Рим, за ним следует Венеция с 9%. Согласно прогнозу гостиничной ассоциации Federalberghi, только столица Италии потеряет в этом году около €150 млн оборота.

Российские яхты и их богатых владельцев больше привлекала Коста Смеральда на Сардинии, но большинство из них в спешке покинули остров, уходя от неприятностей с итальянской финансовой полицией. Италия очень последовательно конфискует российские предметы роскоши, включая виллы и яхты, в рамках санкций ЕС против России, поясняет Das Erste.

«Я знаю, что санкции и коммерческие ответные меры на европейском уровне неизбежны, но мы просто надеялись на этих туристов, которые привились «Спутником» и получили разрешение на въезд», — сказала президент отраслевой ассоциации Fiavet-Confcommercio Ивана Елинич. Сокращение оборота на 80% за два года пандемии оказалось крайне тяжёлым для итальянского туризма, а теперь американцы и европейцы также отменяют свои поездки в Италию из-за нестабильной ситуации на Украине.

«Наш сектор переживает крупнейший кризис. У компаний не осталось ликвидности, и они даже не могут воспользоваться преимуществами фонда восстановления, такими как налоговые кредиты для инвестиций», — отмечает Елинич. Она опасается, что многие предприятия не смогут выдержать ещё один кризисный год. «Я знаю, что может показаться циничным говорить об экономических последствиях, но влияние на жизнь людей огромно, — сказала она, добавив, что в отрасли растёт число самоубийств. — Истории отчаяния множатся у нас каждый день».

Владельцы отелей и роскошных магазинов в Милане и Болонье рассчитывали на православную Пасху. В среднем за это время из России приезжают с ночёвкой около 175 тыс. гостей, которые тратят порядка €20 млн. В этом году на это никто не рассчитывает. Праздник Воскресения Христова не поможет и туристическому бизнесу в Италии, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.

Доля этого сектора в валовом внутреннем продукте Италии до начала пандемии составляла 13%, поэтому он является системообразующим. При премьер-министре Марио Драги экономика Италии очень медленно оправляется от прошлых политических ошибок. Благодаря замечательному 6,6-процентному росту, страна в прошлом году стала «образцовым учеником» в Европе и смогла провести важные реформы. События на Украине могут всё это перечеркнуть.

Пока что гостиницы Рима помогают размещать многочисленных беженцев с Украины. В Италии ожидается до одного миллиона человек. Некоторые из них будут размещены в пустых гостиничных номерах. Церковная община Сант-Эгидио, занимающаяся помощью беженцам, пока что покрывает расходы на гостиницу для 40 семей беженцев, сообщает Das Erste.