France 2: в Европе отменят множество авиарейсов из-за забастовок и нехватки персонала

Летние каникулы многих европейцев оказались под угрозой срыва: рейсы отменяют из-за забастовок пилотов и нехватки персонала, в аэропортах выстраиваются бесконечные очереди, а чемоданы теряются в пути, рассказывает France 2. Как пояснили эксперты, авиакомпании плохо подготовились к такому наплыву пассажиров и больше не справляются с нагрузкой, уволив несколько тысяч сотрудников во время простоя из-за пандемии COVID-19.

Вы, те, кто этим летом летит на самолёте, — какие воспоминания у вас останутся об отдыхе? Отмена рейса — в США за день их отменили 1300? Рекордная забастовка пилотов? Долгие часы ожидания в бесконечных очередях, как здесь, в Руасси-Шарль-де-Голль? Или потерянный среди миллиона других чемодан в устаревшем британском аэропорту?

Такой сюжет снится в кошмарах, но он вполне может произойти наяву. Уже сегодня по всей Европе проходит забастовка персонала Ryanair из-за плохих условий работы. Например, здесь, в Бельгии, или во Франции, в Бордо, — рейсы отменяют, пассажиры расстроены.

ПАССАЖИРКА: У нас отменили рейс. Рейс обратно. Больше никогда не купим такие билеты (смеётся).

ПАССАЖИР: Больше всего бесят отмены за два дня, за четыре часа.

ЖУРНАЛИСТ: Вас уже это коснулось?

ПАССАЖИР: Да. Например, из Бордо в Марсель.

К забастовкам надо добавить плохую организацию аэропортов и авиакомпаний, столкнувшихся с наплывом пассажиров. Этим летом спрос подскочил гораздо выше, чем предполагалось.

КСАВЬЕ ТИТЕЛЬМАН, авиационный консультант журнала Air & Cosmos: Пассажиров так много, что они больше не справляются. На самом деле на некоторых направлениях, например, в Марокко, скоро побьют рекорды: никогда ещё столько человек не летало в Марокко, потому что в Европе живёт много выходцев из Марокко и они хотят повидать семьи, которые не видели уже много лет. Так что есть много таких направлений, по которым будут абсолютные рекорды, настолько они востребованы.

В то же время во время пандемии коронавируса аэропорты и авиакомпании объявили о сокращении тысяч рабочих мест: 3 тысячи в Ryanair, 4,5 тысячи в EasyJet, 7,5 тысячи в AirFrance и даже 22 тысячи в немецкой компании Lufthansa. При этом для восстановления штата пилотов или бортпроводников нужно время.

ОЛИВЬЕ РИГАЗЬО, представитель Национального профсоюза пилотов коммерческих рейсов: Пилотов заранее не подготовили. Их обучают зимой, чтобы летом быть готовыми к полётам. А теперь у нас огромное количество пилотов, которые пока не на 100 процентов готовы к работе. Если вы берёте на работу пилота сейчас, он будет готов только к концу лета.

Забастовки и нехватка персонала приведут к тому, что по всей Европе этим летом отменят множество авиарейсов.