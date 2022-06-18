CBS: нехватка персонала и непогода вызвали в США туристический хаос

Длинные очереди и многочасовые опоздания стали нормой для американских аэропортов. Только за последние дни в стране отменили более 3 тыс. рейсов. По словам экспертов, виной всему плохие погодные условия и дефицит специалистов, с которым столкнулись авиаперевозчики, сообщает CBS News.

Наша следующая тема — туристический хаос в преддверии праздничных выходных. В то время как летний сезон отпусков набирает обороты, только за последние два дня американские авиакомпании отменили более 3 тыс. и перенесли 14 тыс. рейсов.

Запаситесь терпением, поскольку длинные очереди и многочасовые опоздания стали нормой для наших и иностранных аэропортов. Главная причина — погода и нехватка персонала. С репортажем из Ньюарка, где сегодня была задержана четверть рейсов, корреспондент CBS Эррол Барнетт.

ЖЕНЩИНА: Я на взводе. Я готова сесть в самолёт и добраться до конечного пункта назначения.

От длинных очередей в Ла-Гуардии до сообщений об отмене рейсов в Бостоне. Некоторые пассажиры сталкиваются с болезненным началом длинных выходных.

МУЖЧИНА: Я сижу уже четвёртый час здесь, у взлетно-посадочной полосы.

ЖЕНЩИНА: Сегодня мы пробыли в разных аэропортах более 12 часов.

С четверга в США отменили более 3 тыс. рейсов, в основном из-за погодных условий. Это затмевает прошлый показатель в 2700 рейсов, которые аннулировали на выходных, посвященных Дню поминовения.

МУЖЧИНА: Мы с женой должны были поехать в Лондон. А теперь наша поездка внезапно прервалась.

Европейцы также страдают. Массовые отмены рейсов изводят путешественников в лондонском Гатвике и амстердамском Схипхоле, которые ввели ограничения на пассажиропоток.

ГЕНРИ ХАРДЕВЕЛЬДТ, аналитик компании Atmosphere Research Group: Проблема с кадрами, особенно с пилотами и бортпроводниками, является основным фактором.

Аналитик туриндустрии Генри Хардевельдт говорит, что могут пройти месяцы, прежде чем ситуация в США улучшится.

ГЕНРИ ХАРДЕВЕЛЬДТ: Я уверен, что к концу года авиакомпании будут лучше укомплектованы.

В четверг министр транспорта Пит Буттиджич провёл встречу с руководителями авиакомпаний. Он хотел убедиться, что этим летом люди смогут добраться туда, куда им нужно.

И на этом фоне цены на авиабилеты продолжают кусаться. В среднем они выросли на $100 долларов по сравнению с прошлым годом.

ЭРРОЛ БАРНЕТТ, корреспондент CBS News: Справедливо ли будет описать полёты в Америке сейчас фразой «платить больше — получать меньше»?

ГЕНРИ ХАРДЕВЕЛЬДТ: Авиакомпании продают все места, которые могут продать. Людей не обслуживают так хорошо, как когда-то. Разумеется, совсем не так хорошо, как ожидают пассажиры.

ЭРРОЛ БАРНЕТТ: В то время как праздничные июльские выходные стремительно приближаются, нет никаких признаков того, что эта массовая отмена рейсов будет последней. И поэтому эксперты по путешествиям советуют пассажирам обезопасить себя: бронировать прямые маршруты, получать дополнительную страховку и, как бы болезненно это ни звучало для некоторых из нас, прибывать в аэропорт на час раньше, чем обычно, Нора, потому что коммерческая авиация остаётся такой же непредсказуемой, как и всегда.

Вы, должно быть, хорошо меня знаете, Эррол. Мне сложно добраться до аэропорта раньше времени. Спасибо.

Дата выхода в эфир 17 июня 2022 года.