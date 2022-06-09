Bloomberg: российские авиакомпании задумались об открытии филиалов в Турции, чтобы обойти запреты ЕС

Некоторые российские авиаперевозчики планируют создать новые подразделения в Турции. С их помощью они собираются обойти санкции, которые не позволяют им арендовать самолёты и получить доступ к ремонтным центрам, передаёт Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Некоторые российские авиакомпании планируют создать подразделения в Турции. Таким образом они планируют обойти санкции, которые не позволяют им арендовать самолёты и получить доступ к ремонтным центрам, сообщает Bloomberg.

По информации издания, Pegas Touristik, которой принадлежит Nordwind Airlines, и Anex Tourism Group, которая управляет Azur Air, рассматривают возможность учредить новые фирмы-перевозчики в Турции. Они ведут переговоры с лизинговыми компаниями о приобретении воздушных судов.

В отличие от государственного «Аэрофлота», который до начала спецоперации осуществлял перелёты примерно в 56 стран, Azur Air и Nordwind в основном занимается туристическими направлениями. Хотя обе компании базируются в России, они входят в более крупные организации, контролируемые турецкими бизнесменами. Перевозчики не подвергались индивидуальным санкциям, поэтому действия не нарушат правила, заявили Bloomberg источники.

В свете украинского конфликта ЕС вынудил лизинговые компании, в основном базирующиеся в Ирландии, прекратить аренду самолётов российским фирмам и закрыл для них европейское воздушное пространство. Перевозчики, в свою очередь, отказались возвращать взятые на прокат воздушные суда, напоминает издание.

По словам одного из собеседников Bloomberg, Anex может разместить новое подразделение в Анталии с парком «Боингов». Группа ведёт переговоры с несколькими арендодателями, включая Dubai Aerospace Enterprise и Aviation Capital Group, а также AerCap Holdings и Boeing Capital Corp.

Кроме того, Anex изучает возможность использовать свою действующую лицензию перевозчика для начала операций и ведёт переговоры с чартерной авиакомпанией Tailwind. Pegas также рассматривает Армению в качестве возможного места размещения нового подразделения, утверждает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров. При этом издание подчёркивает, что ему не удалось получить официального подтверждения этих сведений.

Между тем поток россиян, путешествующих в Турцию, продолжает увеличиваться. Несмотря на нехватку рейсов, их число в этом году может достичь трех миллионов, утверждает глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Однако, по её словам, «спрос намного превышает предложение». Ведь Turkish Airlines не получила все дополнительные слоты, которые она запросила у Москвы, а запрет на использование арендованных самолётов за границей ограничивает возможности российских перевозчиков.