NBC: задержки и отмены рейсов на всё лето — авиакомпании в США столкнулись с нехваткой пилотов

С наступлением сезона летних отпусков американские авиакомпании вновь столкнулись с нехваткой кадров, из-за чего возникают проблемы с расписанием и приходится оставлять сотни самолётов на земле. В период пандемии многие авиакомпании поощряли пилотов досрочно уходить на пенсию, не ожидая, что количество пассажиров внезапно снова увеличится. Дополнительные сложности создает требование об обязательном уходе на пенсию в 65 лет, передаёт NBC News.

Вот уже второе лето подряд авиакомпании снова сталкиваются со сложностями в отношении кадров и расписания. Компания American Airlines заявляет, что ей пришлось «приземлить» почти 100 небольших самолётов на внутренних рейсах.



РОБЕРТ АЙЗОМ, генеральный директор American Airlines: У нас нет пилотов, которые нам необходимы для осуществления местных полётов по полному расписанию.



Объявление от American Airlines прозвучало после того, как United Airlines, Delta, JetBlue и Alaska Airlines также заявили, что всем им пришлось «приземлить» некоторые самолёты или урезать расписание.



Американский союз пилотов сообщает, что многие авиакомпании поощряли пилотов уходить на пенсию досрочно во время пандемии, не ожидая внезапного всплеска возвращающихся пассажиров, а также новых случаев заболевания COVID-19.

ДЕННИС ТАЙЕС, представитель союза пилотов: Руководство не планировало такого. Они столкнулись с обратным эффектом после пандемии. Спрос оказался большим, а они не были готовы.



Частично проблема связана и с тем, что Федеральная авиационная администрация США (FAA) и международные регулирующие органы требуют от пилотов уходить на пенсию в возрасте 65 лет, вне зависимости от показателей их физического здоровья. Проведя 38 лет в кабине широкофюзеляжных самолётов, осуществлявших рейсы в Европу, капитан Пэтти Марш также была вынуждена уйти на пенсию.



ПЭТТИ МАРШ, бывший пилот: Если бы не это, я бы продолжала летать. Я всё ещё была бы в небе.



Конгресс теперь может рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста. В то время как в компании Republic Airlines планируют снизить количество лётных часов и требований по лётной подготовке для новых пилотов. Однако крупные авиакомпании выступают против.



СКОТТ КИРБИ, генеральный директор Uninted Airlines: Продлевать возраст — ну вы знаете, союз против. И я не думаю, что это будет подходящий ответ.



ТОМ КОСТЕЛЛО, корреспондент NBC News: Ожидается, что нехватка пилотов будет длиться всё лето, вплоть до Дня Благодарения и Рождества. Будет меньше доступных мест и меньше самолётов, причём больше всего пострадают небольшие города.



Дата выхода в эфир 08 июня 2022 года.