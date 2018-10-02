Эксперт: санкции против Москвы в «жёстком» варианте выйдут боком американскому бизнесу

Предложенный республиканцами законопроект об антироссийских санкциях за «кибератаки» со стороны Москвы может обернуться серьёзными последствиями для американских компаний, пишет на страницах Fortune глава аналитического центра «Американский совет в поддержку накопления капитала» Марк Блумфилд. По мысли аналитика, властям США следует отвечать на поведение Москвы тоньше, применяя не массированные удары, а точечные меры против отдельных субъектов.

Всё меньше времени остаётся до намеченных на ноябрь выборов в конгресс США, когда американская политическая система может «стать целью кибератак со стороны России и других государств» — а поскольку «признаки того, что российское вмешательство всё же было, уже стали явными», администрация президента Дональда Трампа и конгресс предложили целый ряд мер, предназначенных для того, чтобы «наказать Россию за её действия и предотвратить агрессию в будущем», пишет в своей статье для журнала Fortune президент аналитического центра «Американский совет в поддержку накопления капитала» (American Council for Capital Formation) Марк Блумфилд. Одним из таких предложений стал так называемый «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security From Kremlin Aggression Act или DASKAA. — ИноТВ), предложенный сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом. Между тем, как полагает Блумфилд, предусмотренные в данном законопроекте меры не только не заставят Россию изменить свою политику, но и ударят по американскому бизнесу.



Как поясняет автор, хотя DASKAA, по замыслу его составителей, должен будет «отвадить Россию от попыток вмешательства в будущем», на деле он подорвёт международные каналы поставок углеводородов. По мнению Блумфилда, это вызовет рост цен на нефть и возможную её нехватку, что американские потребители ощутят на себе в виде роста цен. Кроме того, предполагающиеся в соответствии с DASKAA санкции в отношении российских юрлиц в энергетике и финансовом секторе заставят американские предприятия покинуть совместные с Россией проекты, что отрицательным образом отразится как на энергетических компаниях, так и на занятости в США, а также усложнит конвертацию доллара в другие валюты, сильно ударив по мировым финансовым рынкам, убеждён эксперт.

Предлагаемые авторами законопроекта меры в отношении российского суверенного долга — то есть, выпускаемых Россией облигаций, которые уже сейчас активно используются по всему миру в рамках соглашений и инструментов хеджирования — могут повлиять на их стоимость, что затронет секторы вне финансов, продолжает Блумфилд. «Подобные санкции могут привести к активным распродажам российских ценных бумаг на тех рынках, которые не сильно зависят от США, что вызовет волатильность и снижение спроса на российские долговые инструменты на мировых биржах, — рассуждает аналитик. — На кону здесь и международные отношения, поскольку шаги США могут мотивировать страны, уже сейчас игнорирующие американские санкции, укреплять отношения между собой. Вполне возможно, что Китай и Иран в результате разовьют свои связи с Россией, что подвергнет американские выборы ещё большей опасности, поскольку им будет угрожать единый фронт стран-изгоев».



Ещё один важный момент заключается в том, что российские компании смогут продолжать свою деятельность несмотря на все жёсткие меры, предусмотренные DASKAA: благодаря глобализации в экономике, предприятия из России, попавшие под санкции, просто найдут себе другие рынки для сбыта своих товаров, говорится в материале. Применение в отношении российских юрлиц таких мер, как заморозка активов и наложение запрета на пересечение границ США, также должно осуществляться «с осторожностью» — американскому правительству не следует мешать отношениям между своими компаниями и российскими бизнесменами, соблюдающими законы, и стоит помнить о том, что прочие страны смогут вытеснять США из совместных проектов, просто приглашая к участию в них Россию, предупреждает автор.



На взгляд Блумфилда, из-за санкций в отношении российской энергетики и финансового сектора страны американские компании не смогут участвовать в ряде многосторонних соглашений и получать выплаты от российских юрлиц, а также могут лишиться возможности платить зарплату своим сотрудникам в России. Помимо этого, американскому правительству следует обратить внимание на то, что запрет на деятельность американских компаний в России может привести к «санкциям против идей» — ведь если в этой стране больше не будет предприятий из США, российские компании потеряют доступ к таким их атрибутам, как «прозрачность, контроль и учёт, а также добросовестное управление», уверен эксперт. «Словом, санкции против России никак не помогут изменить поведение России», — подытоживает он.



По мнению Блумфилда, американским законодателям следует найти такой ответ на действия России, который бы послужил «наказанием» для её правительства за «вмешательство», но при этом не мешал бы нормальной деятельности американских предприятий. Как полагает аналитик, подобным ответом может стать другая предложенная в конгрессе инициатива, которая носит название «Закон о сдерживании и ответных мерах в киберпространстве» (Cyber Deterrence and Response Act или CDRA. — ИноТВ).



В отличие от DASKAA, работающего как «кувалда» по всему международному рынку, CDRA предполагает введение санкций против конкретных физических и юридических лиц — так называемых «важнейших субъектов, формирующих киберугрозу», список которых будет определять президент, а также даёт ему возможность определять силу накладываемых на такое лицо санкций в каждом конкретном случае, объясняет автор. Только такой «точечный» подход позволит «нести возмездие, не нанося вреда американским предприятиям» и избежать «сопутствующего вреда» для международных рынков, считает он.