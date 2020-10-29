Американский журналист: в борьбе с коронавирусом карантин — это признак провала

Опыт Тайваня, Южной Кореи и Вьетнама показал: если государству приходится прибегать к таким мерам, как повсеместные закрытия общественных мест, значит, оно провалило свою работу по борьбе с коронавирусом, заявил в интервью Fortune ведущий CNN Фарид Закария. По его словам, успеха в борьбе с пандемией можно добиться умными и агрессивными действиями — тестированием, быстрым отслеживанием и изоляцией потенциальных больных.

Ещё один из уроков мышления в скромных масштабах касается также и правительства. Вы говорите, что дело не в долларах, а в качестве правительства. Люди постоянно повторяют слова «компетентность», «прямота» и «прозрачность»; они говорят об информации в свободном доступе и скорости. По сути, речь идёт о незначительных коррективах. Чтобы подготовиться к будущему, нам ведь не нужно разрабатывать некий грандиозный и замысловатый план.

ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий CNN и обозреватель The Washington Post: Да, разумеется, Клиф. Повторюсь: это касается как компаний, так и стран. Если взглянуть на Тайвань, то я бы сказал, что нам нужно уделить немало времени изучению опыта этого острова. За борьбу с COVID они по праву заслужили золотую звезду. 24 миллиона человек под боком у Китая, оттуда же к ним приезжают миллионы туристов. И тем не менее от коронавируса на Тайване умерло всего семь человек. И, кстати говоря, это открытая, очень прозрачная демократия. Вдобавок к этому их расходы на здравоохранение составили всего лишь треть от того, что потратили США.

Что же они сделали? Именно то, о чём вы и говорили: они действовали быстро, агрессивно и по-умному. И самое умное, что они сделали, — это отказались от повсеместных закрытий. Повсеместные закрытия — это признак провала. В этом случае вы прибегаете к мощному, грубому инструменту, с помощью которого вы крушите свою экономику. Я совсем не любитель мер изоляции.

Вместо этого тайванцы сделали ставку на умное тестирование, отслеживание и, что самое важное, изоляцию потенциально больных людей. Так что они в какой-то степени вооружились хирургическим скальпелем вместо тяжёлого молота.

Такой выбор сделал не только Тайвань. Южная Корея — то же самое. Сингапур — то же самое. Вьетнам — по большому счёту, тоже. Самые успешные в этом плане страны не вводили карантин. Карантин — это признак провала. Умное тестирование, отслеживание и изоляция — вот так выглядит путь к успеху. И если вы сумеете наладить этот процесс — здесь, кстати говоря нужен только ум, так как Тайвань — это демократия, как и Южная Корея. Никто там не прибегал к мерам полицейского характера, которых нет у западных правительств. Если действовать по-умному, успех возможен.

Компаниям стоит поразмыслить об этом: за счёт чего можно получить наибольший выхлоп с нынешними расходами, действуя в открытую, по-умному и в духе прозрачности? Бытует мнение, что эти страны лишили своих изолированных граждан свободы. Но разве не лишаем их свободы мы, когда закрываем всю экономику? Это тоже лишение свободы. Нужно просто действовать по-умному.

Дата выхода в эфир 27 октября 2020 года.