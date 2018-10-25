NI: прибалтийский щит ПВО не остановит Россию, но заставит задуматься

Эксперты Международного центра обороны и безопасности Эстонии считают, что у Балтийских стран недостаточно сил ПВО, чтобы защититься от возможного нападения России. И хотя очевидно, что Прибалтике в любом случае потребуется помощь Запада, укрепление противовоздушной обороны региона может стать сдерживающим фактором для Москвы, отмечает The National Interest.

Эстонские оборонные эксперты пришли к выводу, что силы противовоздушной обороны Балтийских стран слишком слабы, чтобы остановить Россию и защитить прибывшие к ним на помощь силы НАТО, пишет обозреватель The National Interest Майкл Пек.

Латвия, Литва и Эстония слишком малы, как и их армии. Натовских сил, присутствующих на территории Прибалтики, тоже недостаточно. Поэтому если Россия решит напасть, Балтийским странам потребуется подкрепление с Запада.

Эстонский Международный центр обороны и безопасности (International Center for Defense and Security) предупреждает: «Передвижения по суше, воздуху и воде уязвимы перед воздушной мощью, которую нарастила Россия в Западном военном округе». По мнению эстонских аналитиков, противовоздушная оборона остаётся наибольшим пробелом для Прибалтики. И хотя в последние годы Латвия, Литва и Эстония предпринимали активные меры по укреплению военного потенциала в этой сфере, полноценная система ПВО для них выходит «непозволительно дорогой».

Как подчёркивают эксперты, это, конечно, в первую очередь проблема самих Балтийских стран, но и их союзники должны понимать, что слабый северо-восточный фланг небезопасен для НАТО. National Interest подчёркивает, что у России в граничащем с Прибалтикой Западном военном округе порядка 27 боевых авиаэскадрилий, плюс возможное подкрепление из соседних регионов. Чтобы их, в случае чего, остановить, у Балтийских стран есть разномастный набор европейских и американских зенитных ракет и радиолокаторов систем ПВО, включая шведские RBS 70 и переносные американские FIM-92 Stinger. У Эстонии и вовсе числятся старые советские ЗУ-23.

Правда, все балтийские страны принадлежат к Интегрированной системе ПВО НАТО (NATINAMDS). Кроме того, поскольку у прибалтов нет своих истребителей, силы альянса обеспечивают им воздушное патрулирование своими самолётами. И тем не менее всё это — весьма «скудный щит» против российской воздушной мощи. Эксперты настаивают, имеющегося потенциала недостаточно.

Так, эстонские аналитики подчёркивают, что Балтийским странам не хватает зенитных ракет средней и большой дальности, а также у них проблемы с интеграцией своих систем и коммуникаций с натовскими. Кроме того, эксперты жалуются на недостаточное взаимодействие с ВВС Швеции и Финляндии, хотя те официально пока предпочитают сохранять свой нейтралитет.

Майкл Пек считает, что рекомендации эстонских экспертов имеют смысл, но не стоит забывать, что Россия — огромная страна и маленькая Прибалтика в любом случае не сможет защитить себя без помощи западных союзников. Но если у балтийских стран будет более сильная противовоздушная оборона, нападение обойдётся Москве дороже, а это может стать сдерживающим фактором.