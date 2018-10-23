Defense News: на российскую подводную угрозу НАТО ответит «морскими беспилотниками»

США и их союзники по НАТО приступают к тесному сотрудничеству в области разработки и развёртывания беспилотных морских систем в соответствии с соглашением, подписанным главами минобороны 13 стран-членов НАТО, сообщает Defense News.

Во время июльского саммита власти одобрили план совместного использования технологий, направленных на борьбу с морскими минами и подводными лодками, отмечает издание, ссылаясь на октябрьский пресс-релиз.

«Использование беспилотных систем может стать революционным прорывом в морской технологии, — говорится в пресс-релизе. — Работая вместе с традиционным военно-морским оборудованием, эти беспилотные системы повысят нашу ситуационную осведомлённость, а также наш контроль над морями».

Как утверждает издание, соглашение подписали Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и США.

Наблюдатели НАТО считают, что это соглашение стало последним свидетельством того, насколько серьезно альянс относится к угрозе, исходящей от российских подводных лодок, пишет Defense News.

«Члены НАТО обеспокоены растущей угрозой со стороны российских подводных лодок, и поэтому они инвестируют больше ресурсов, чтобы справиться с этой угрозой, — отметил старший научный сотрудник Атлантического совета Хорхе Бенитес. — При президенте Владимире Путине Россия развернула в Северной Атлантике новые, более скрытные подводные лодки, которые гораздо труднее отслеживаются ВМС НАТО».

«Это новое многонациональное сотрудничество с использованием подводных беспилотников является самым последним свидетельством того, что НАТО воспринимает российскую угрозу в Северной Атлантике гораздо более серьёзно, чем за последнюю четверть века», — утверждает эксперт.