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Defense News: на российскую подводную угрозу НАТО ответит «морскими беспилотниками»

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США и их союзники по НАТО приступают к тесному сотрудничеству в области разработки и развёртывания беспилотных морских систем, сообщает Defense News. Как пишет издание, ссылаясь на слова экспертов, соглашение о сотрудничестве, подписанное 13 странами-членами НАТО, стало последним свидетельством того, насколько серьезно альянс относится к угрозе, исходящей от российских подводных лодок.
Defense News: на российскую подводную угрозу НАТО ответит «морскими беспилотниками»
Reuters
США и их союзники по НАТО приступают к тесному сотрудничеству в области разработки и развёртывания беспилотных морских систем в соответствии с соглашением, подписанным главами минобороны 13 стран-членов НАТО, сообщает Defense News.
 
Во время июльского саммита власти одобрили план совместного использования технологий, направленных на борьбу с морскими минами и подводными лодками, отмечает издание, ссылаясь на октябрьский пресс-релиз.
 
«Использование беспилотных систем может стать революционным прорывом в морской технологии, — говорится в пресс-релизе. — Работая вместе с традиционным военно-морским оборудованием, эти беспилотные системы повысят нашу ситуационную осведомлённость, а также наш контроль над морями».
 
 
Как утверждает издание, соглашение подписали Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и США.
 
Наблюдатели НАТО считают, что это соглашение стало последним свидетельством того, насколько серьезно альянс относится к угрозе, исходящей от российских подводных лодок, пишет Defense News.
 
«Члены НАТО обеспокоены растущей угрозой со стороны российских подводных лодок, и поэтому они инвестируют больше ресурсов, чтобы справиться с этой угрозой, — отметил старший научный сотрудник Атлантического совета Хорхе Бенитес. — При президенте Владимире Путине Россия развернула в Северной Атлантике новые, более скрытные подводные лодки, которые гораздо труднее отслеживаются ВМС НАТО».
 
«Это новое многонациональное сотрудничество с использованием подводных беспилотников является самым последним свидетельством того, что НАТО воспринимает российскую угрозу в Северной Атлантике гораздо более серьёзно, чем за последнюю четверть века», — утверждает эксперт.
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источник
Defense News США Северная Америка
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