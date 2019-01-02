Independent: Клинтон пообещала сделать всё для победы демократов в 2020-м

Хиллари Клинтон назвала 2018 год «мрачным временем» для США, пишет The Independent. По её словам, Америка «запутала» своих противников и врагов, став непредсказуемой страной: более того, никто теперь не может понять, каковы американские ценности. Клинтон подчеркнула важность победы кандидата от демократов на выборах 2020 года — и не исключила, что сама может стать им.

В своём предновогоднем посте в Instagram, Хиллари Клинтон написала, что 2018 год был «во многом мрачным временем для нашей страны», сообщает The Independent.

Клинтон поблагодарила всех, кто «привнёс в этот год свет» — в том числе, активистов, журналистов, организаторов выборов, кандидатов и протестующих. Кроме того, она пожелала «общими усилиями сделать 2019 год настолько светлым, насколько это возможно».

Издание пишет, что Клинтон прикрепила к посту фотографию 1996 года, на которой она запечатлена вместе с мужем Биллом Клинтоном и их дочерью Челси. Они смотрят на фейерверк, в честь второго избрания Билла Клинтона на пост президента США.

The Independent информирует, что Хиллари Клинтон не исключила возможности выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы 2020 года. Она отметила, что если в январе 2021 года в Овальном кабинете будет сидеть президент-демократ, ему предстоит много работы: «мы смутили всех в мире, включая нас самих. Мы смутили наших друзей и наших врагов. Они больше не понимают, чего хотят США, что США будут делать и что считают важным. Так что я очень хорошо подготовлена к предстоящей работе, учитывая, что я восемь лет проработала в Сенате, а также была дипломатом в госдепартаменте».

Клинтон не уверена в том, что именно она будет тем самым кандидатом от демократической партии, однако заверила, что сделает все возможное, для того, чтобы «в январе 2021 года в Белом доме оказался демократ», сообщает издание.