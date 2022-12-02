Глупость, бестолковость и мания величия — Fox News поставил диагноз окружению Байдена

Действующее правительство США — сборище недалёких и странных людей. Особенно на этом фоне выделяются вице-президент Камала Харрис, которая демонстрирует свою завышенную самооценку даже за рубежом, и министр финансов Джанет Йеллен, пытающаяся свалить собственные просчёты на простых американцев, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон.

К этому моменту вы, возможно, пришли к выводу — это не входило в наши планы, мы просто сообщаем факты, — но вы, вероятно, решили, основываясь на доказательствах, что в правительстве Джо Байдена множество глупых, бестолковых и ведущих странную личную жизнь людей. И, конечно же, это правда.

Но это ещё не всё. Многие из них при этом настолько страдают манией величия, что не имеют понятия, насколько они глупые и бестолковые. Для государственных служащих этой категории Камала Харрис всегда будет источником вдохновения, живым доказательством того, что завышенная самооценка и роман с (мэром Сан-Франциско с 1996-го по 2004 год. — ИноТВ) Уилли Брауном могут в буквальном смысле слова взметнуть вас на самую вершину.

И вся хитрость в её случае состоит в упорстве. В каком бы нелепом положении вы бы ни оказались, просто продолжайте делать то, что делаете. Это урок от Камалы. И вот буквально на прошлой неделе на Филиппинах она подтвердила его.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: (Обращается к девочкам, которые исполнили церемониальный танец.) Спасибо. Я так рада вас видеть. Какой тёплый приём! Спасибо. Вы ещё будете танцевать? Да? (Смеётся.)

ЖЕНЩИНА: Вы можете продолжать танцевать.

КАМАЛА ХАРРИС: Покажите мне ваш танец.

«Танцуйте, холопы, танцуйте! Станцуйте для меня! Покажи мне танец!» Это работает. Вице-президент Соединённых Штатов приказывает «холопам» танцевать для неё.

Это всегда срабатывает. В том числе и для Дженни Йеллен. Дженни Йеллен — не просто министр финансов Джо Байдена, у неё за спиной богатое прошлое. Если американская экономика сейчас выглядит немного ненадежно, если вы чувствуете, что, может быть, мы движемся к масштабному спаду, то это отчасти из-за Джанет Йеллен и её абсолютно безответственного поведения на посту председателя Федеральной резервной системы.

Итак, Джанет Йеллен лично сделала больше, чем, возможно, любой из ныне живущих американцев, чтобы вызвать в нашей стране гиперинфляцию и создать ещё один пузырь на рынке недвижимости, который, по-видимому, вот-вот лопнет, унеся с собой большую часть нашей экономики. Дженни Йеллен добилась этого, печатая тонны дешёвых денег, а затем получая откаты в виде гонораров за выступления от банков Уолл-Стрит.

Так всё и произошло. И вы можете посмотреть и убедиться в этом. Но вот ключевой момент: Дженни Йеллен не собирается признавать, что именно всё так и было. И как чиновник Белого дома Байдена она не обязана это признавать. Вы знаете, что она может сделать? Она может обвинить во всём тебя, холоп! И прошлой ночью она так и поступила. Давайте посмотрим.

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, министр финансов США: Но оказалось, что пандемия очень сильно сказалась на экономике. Помните, что все перестали тратить на услуги. Люди не покидали свои дома в течение года или даже больше. Они хотели покупать грили и офисную мебель. Они работали из дома. Они вдруг начали транжирить деньги на товары.

Вот как! «Они транжирили деньги на грили! Это совсем никак не связано с тем, что я управляла ФРС, которая контролирует нашу денежную массу и, следовательно, контролирует нашу экономику на самом глубоком уровне. И я напечатала столько денег, что они уже ничего не стоят. И вот почему наша экономика вот-вот рухнет. Но дело совсем не в этом, а в том, что ты купил гриль. В следующий раз так не делай! Танцуй, холоп, танцуй!».

Дата публикации 02 декабря 2022 года.