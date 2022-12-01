Fox News: победа республиканцев не помогла — США продолжают безумный внешнеполитический курс

Власти США продолжают затягивать украинский конфликт. Более того, республиканцы, получившие большинство в нижней палате конгресса, собираются сохранить внешнюю политику Белого дома, которая учитывает интересы простых американцев в последнюю очередь, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.

Ясно. «Поддержите меня (Зеленского. — ИноТВ) или Путин вторгнется в Атланту. И, кстати, у вас нет выбора, потому что, если вы против отправки дополнительных миллиардов тем самым людям, которые предоставили липовую должность Хантеру Байдену, то вы плохой человек! Вам плевать на украинские жизни, значит, вы моральный урод!».

Как правило, настолько грубый моральный шантаж не работает, потому что ни один уважающий себя человек такого не потерпит. «Что? Успокойся, сынок. Пусть тебе платят немцы, это их континент», — сказал бы нормальный человек. Тот, у кого есть чувство собственного достоинства.

К несчастью для всех нас, у конгрессмена от Техаса Майкла Макколла нет чувства собственного достоинства. Поэтому он сразу сдулся. И это важно, потому что Макколл — главный республиканец в комитете по иностранным делам палаты представителей.

Вы воображали, что изгнание Нэнси Пелоси и уверенная победа республиканцев на выборах в конгресс будет означать, что кто-то даст отпор безумным и совершенно антиамериканским внешнеполитическим приоритетам Джо Байдена? О, как же вы ошибались!

Майкл Макколл только что сообщил нам, что, поскольку мы хорошие люди, как и Зеленский, то собираемся отправить ему и его приятелям в спортивных костюмах ещё миллиарды ваших денег. Давайте посмотрим.

МАРТА РАДДАЦ, ведущая телеканала ABC: И я хочу продолжить с того места, на котором остановился полковник Милбёрн. Он считает, что Украине необходимо поставить оружие большей дальности. Вы бы это одобрили?

МАЙКЛ МАККОЛЛ, конгрессмен: На 100 процентов. Он абсолютно прав. Я имею в виду, что критиковал действующую администрацию за то, что мы не поставили оружие до вступления (российских войск на территорию Украины. — ИноТВ), а после замедлили этот процесс. Мы собираемся обеспечить большую прозрачность надзора и подотчётность. Мы не собираемся выписывать пустой чек. Ослабляет ли это наше стремление помогать украинскому народу в его борьбе? Нет. Но мы собираемся делать это ответственно. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы американцы понимали, что стоит на кону.

То есть не украинской, а американской, нашей армии, которая должна защищать нашу страну, не хватает техники и живой силы. Но — просто чтобы нам всем стало ясно, как расставлены приоритеты Майкла Макколла, — мы отправляем на Украину ещё больше передовых систем вооружения. И это в дополнение к тому, что мы уже поставили, что суммарно превышает весь военный бюджет России.

Так что, если это кажется вам недостаточно оскорбительным — и, разумеется, смысл таких шагов в том, чтобы оскорбить, унизить вас и дать вам понять, что интересы вашей страны будут учитываться в последнюю очередь, потому что вы сами занимаете последнее место в списке приоритетов, — то они пошли ещё дальше. Мы также решили оплачивать счета Украины за электроэнергию.

Довольно странно, что мы делаем это в тот самый момент, когда впервые с середины 1970-х наша страна столкнулась с настоящим энергетическим кризисом. Искусственный кризис, но всё-таки кризис. Кризис, из-за которого американцы замерзают в своих домах, потому что не могут позволить себе печной мазут. А это значит, что сейчас самое время направить энергию нашим друзьям на Украине и во всём регионе. Вот что сказал Тони Блинкен.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Я объявил, что Соединённые Штаты выделят более 53 миллионов долларов на поставку оборудования, чтобы помочь стабилизировать энергосистему Украины и обеспечить работу её электросетей. Мы также подали запрос в конгресс на 1,1 миллиарда долларов для обеспечения безопасности энергетического сектора Украины и Молдавии, а также восстановления их энергоснабжения.

Так почему же это продолжается? Конечно, Джо Байден мог бы позвонить Зеленскому, который фактически работает на него, — и конечно, у них тесные семейные связи, ведь его сын работал на Украине, — и сказать: «Хватит. Получайте деньги у Европы или давайте закругляться. Люди умирают. Затраты на восстановление вашей страны превышают то, что мы можем заплатить. Мы действительно зашли в тупик, давайте придём к соглашению».

И, конечно, это (заключение мира. — ИноТВ) могло бы произойти примерно через неделю, если бы они (американские и украинские власти. — ИноТВ) этого захотели. Но они этого не хотят. Они хотят, чтобы всё шло так, как идёт. Почему? Да потому что все становятся богатыми! И поэтому единственное, что вам не разрешено говорить: «Послушайте, может быть, мы должны остановить этот конфликт». Ведь тогда денежный поток перекроют.

И вот почему на саммите DealBook Summit видный предприниматель Зеленский — а именно таковым он является на самом деле, если говорить откровенно, — ополчился на Илона Маска. Всё потому, что Илон Маск предположил, что, возможно, нам следует заключить мирное соглашение. И вот что он сказал.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Похоже, Илон начал менять своё мнение — и мы стали слышать всевозможные призывы. Я не знаю, влияет ли на него кто-то или он сам делает подобный выбор. Я всегда очень откровенно говорю: если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте на Украину — и вы увидите всё своими глазами без лишних слов. И после этого расскажете нам, как закончить этот конфликт, кто его начал и когда мы его сможем завершить.

О, звучит очень разумно! «Не могу заключить мир — шлите больше миллиардов». Интересно, что последние несколько дней ничем не отличались от предыдущих. В Вашингтоне было много морального возмущения по поводу плохих идей, и, конечно, их выдвигают обе стороны. Но идеи не являются преступными, в отличие от действий. И как всегда, настоящим преступникам всё сходит с рук — и между делом они становятся богаче.

Дата публикации 01 декабря 2022 года.