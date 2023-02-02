Economist: нефтяные санкции Запада против России не принесут желаемых результатов

Западное нефтяное эмбарго не принесло желаемых результатов, и, скорее всего, бесполезными окажутся и санкции в отношении российского дизельного топлива. Как пишет The Economist, в ответ на ограничения Москва может нарастить торговлю сырой нефтью, что даст новый толчок теневой торговле. Также нефтяные потоки из России будут всё больше выходить из-под контроля Запада и эффективность блокады уменьшится.

В декабре Запад взял на прицел российские нефтяные доходы, утвердив самый масштабный за всю историю пакет энергетических санкций, когда-либо применявшихся против отдельной страны. Европа, в больших количествах покупавшая российскую танкерную нефть, запретила её импорт. Она также запретила своим судоходным, кредитным и страховым компаниям оказывать услуги по продаже российской нефти другим покупателям, если такое топливо продаётся дороже установленного Западом ценового потолка — $60 за баррель.

Прошло два месяца, и многие считают ограничение цен большим успехом. Второй пакет европейских санкций, на сей раз против дизельного топлива и прочих продуктов нефтепереработки, вступает в силу 5 февраля. Однако, по сведениям The Economist, такая схема нерезультативна.

Как продолжает издание, декабрьский запрет и ценовые ограничения не привели к сокращению продаж российской нефти. После короткой паузы, во время которой европейские фирмы думали, как выполнять требования о потолке цен, поставки возобновились и вышли на прежние объёмы. Но теперь топливо идёт не в Европу, а в Китай и Индию. За первые четыре недели года экспорт российской сырой нефти, за исключением поставляемой из России казахской смеси СРС, составлял в среднем 3,7 млн баррелей в день. Это самый высокий показатель с июня и больше любого показателя за четырёхнедельный период в 2021 году.

Сторонники ценовых ограничений могут сказать, что это доказывает успешность применённой схемы. В конце концов, задача состояла в том, чтобы Москва продолжала поставки, обеспечивая стабильность на мировом рынке, и в то же время в том, чтобы ограничить цены и, соответственно, прибыли. Потолок цен, утверждают они, даёт покупателям рычаги влияния на переговорах, а удлинение экспортных маршрутов увеличивает транспортные расходы, которые Россия должна компенсировать покупателям.

Свидетельством эффективности этого ограничения, говорят многие, является разница в цене между маркой Brent, мировым эталоном, и российской маркой Urals. Она появилась вскоре после начала российской операции на Украине, а после введения эмбарго немного увеличилась — до $32 за баррель. Таким образом, сейчас российская нефть продается со скидкой 38%. 10 января министр финансов США и автор ценового потолка Джанет Йеллен сказала, что схема достигает своих целей.

Однако, пишет издание, проблема заключается в том, что отслеживающие цены организации не приспособили свои методы подсчёта к новой обстановке: российская нефть больше не продаётся по тем каналам, за которыми они могут наблюдать. Если европейские НПЗ и трейдеры делились с ними информацией, то Индия этого не делает. Следящие организации для подсчёта транспортных расходов на доставку российской нефти из западных портов в европейские терминалы использовали данные из открытого доступа. Но расценки на перевозку сырья из России в Азию устанавливаются в закрытом порядке.

В результате ценовые скидки, на которые ссылаются западные официальные лица, неточны, а зачастую преувеличены. Данные индийской и китайской таможни указывают на то, что этой зимой Пекин и Дели платят за марку Urals больше, чем думают многие. Есть и другая причина, по которой настоящие цены трудно узнать. Все заинтересованы в том, чтобы делать вид, будто они низкие. Российские нефтяные компании хотят до минимума сократить свои налоги, а индийские НПЗ хотят сбить цены, предлагаемые другими поставщиками.

В результате становится неизвестно, сможет ли нанести больший ущерб следующая серия санкций, вводимых против продуктов нефтепереработки. На первый взгляд может показаться, что такими мерами в ближайшей перспективе удастся ограничить экспорт дизтоплива и прочих нефтепродуктов из России. С 5 февраля Европа уже не будет покупать такое топливо, а её транспортные и страховые компании должны будут выполнять требования о ценовых ограничениях. России будет непросто найти покупателей, чтобы компенсировать потерю европейского спроса, ведь у Китая и Индии есть свои собственные мощности нефтепереработки. Кроме того, будет сложно найти замену европейским судам для перевозки нефтепродуктов. Российские нефтепродукты дают стране треть доходов от нефтяного экспорта. Но если их не продать, поднимутся мировые цены.

Тем не менее со временем эти последствия, скорее всего, сойдут на нет. Лишившись возможности продавать нефтепродукты, Россия наверняка увеличит потенциал по экспорту сырой нефти, что даст новый толчок теневой торговле. Европейцы будут вынуждены обращаться за дизтопливом к Китаю и Индии, но его всё чаще будут производить из российского сырья. Нефтяные потоки из России будут всё больше выходить из-под контроля Запада, и эффективность блокады уменьшится.

«Для Запада урок состоит в том, что санкциями не заменить поставки оружия и финансовую помощь Украине. Отказом от российской нефти в конфликте не победишь», — заключает британское издание.