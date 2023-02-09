Гибкость и скорость — Welt попытался разгадать тайну удивительной экономической мощи России

Несмотря на все попытки Запада уничтожить российскую экономику, она оказалась на удивление мощной, пишет Die Welt. При этом в 2022 году Россия даже смогла нарастить доходы от продажи сырья. Но одним этим устойчивость страны к санкциям не объяснить. Добиться такого позволил целый ряд других факторов, объясняет немецкое издание.

В прошлом году Запад принимал против России одни санкции за другими, пишет Die Welt. Пакет штрафных мер оказался беспрецедентно большим, однако последствия — далеко не такими масштабными. Да, производительность российской экономики в 2022 году снизилась, но не так сильно, как прогнозировали эксперты. Более того, Россия даже смогла увеличить свои доходы с продажи нефти, нефтепродуктов и другого сырья. Тяжёлого шока также позволила избежать быстрая и правильная реакция Центрального банка.

Но одним этим «удивительную экономическую мощь России» не объяснить, продолжает немецкое издание. И удивительнее всего то, что, несмотря на все попытки Запада ограничить импорт в Россию, он всё же шёл в страну, пускай, конечно, и не «как по маслу», но с меньшими трудностями и в гораздо больших объёмах, чем изначально предполагалось. И это касается не только товаров повседневного спроса, но и высокотехнологической продукции. По подсчётам российского Центробанка, в 2022 году страна импортировала товаров и услуг на сумму $346 млрд. Это всего лишь на 9% меньше, чем в 2021-м, отмечает издание.

При этом в первые месяцы сразу после начала боевых действий на Украине западные санкции и уход западных предприятий из страны вызвал шок. В марте курс рубля по отношению к евро упал до отметки 132,95 руб. Но ситуация довольно быстро выправилась. При этом в России можно было купить практически всё, что угодно. И добиться этого позволил ряд факторов.

Дело в том, что в мире остались страны, которые, конечно, избегали масштабных нарушений западного санкционного режима, но при этом всё же не хотели изолировать Россию. В сложившейся ситуации у них появились большие возможности. Некоторые государства смогли существенно нарастить объём торговли с Москвой и стали своего рода хабами для западных товаров, которые было запрещено поставлять в страну напрямую. Так, Китай в прошлом году увеличил свой экспорт в Россию на 12,8%. Количество товаров, которые ввозились из Турции, увеличилось на 54%, из Казахстана — на 24%. Схожие тенденции наблюдаются и в остальных центральноазиатских странах.

Российские предприятия и сами оказались неожиданно гибкими, особенно в сфере логистики, продолжает Die Welt. Москва им, конечно, помогала, но в основном не деньгами, а скорее за счёт смягчения законов. Уже 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил легализацию параллельного импорта. 6 мая Министерство промышленности и торговли опубликовало список товаров, разрешённых для ввоза в страну без согласия производителя или правообладателя.

Наряду с параллельным импортом, способностью быстро наладить связи с новыми поставщиками и выстроить новые логистические маршруты большую роль сыграло и применение новых платёжных механизмов, в частности увеличение транзакций в юанях. В результате в Россию продолжили попадать полупроводники и микросхемы, и они поставляются туда до сих пор, пускай и в меньших объёмах, чем в 2022-м.

На Западе больше всего обеспокоены тем, что эти компоненты могут быть использованы в военных целях. Королевский объединённый институт оборонных исследований сообщает, что российская оборонная промышленность продолжает использовать западную и азиатскую микроэлектронику, большая часть которой находится в санкционных списках с 2014 года. Есть предположение, что за всё это время Россия накопила большие запасы необходимых компонентов.

Благодаря тому что с апреля российская таможня перестала публиковать детальную статистику, в страну продолжается импорт комплектующих от западных компаний AMD, Analog Devices, Infineon, Intel и Texas Instruments. При этом любопытна не только география тех маршрутов, по которым продукция попадает в Россию, но и методы получения необходимых компонентов. Некоторые из них вынимают из бытовой техники, например стиральных машин и холодильников. Такой вид «технического каннибализма» применяется и для обеспечения комплектующими российской авиации. В декабре правительство России даже разрешило местным авиакомпаниям разбирать некоторые из своих самолётов западного производства, чтобы получить необходимые детали.