Focus: «невидимая рука рынка» помогает России успешно противостоять западным санкциям

Западные санкции навредили российской экономике в значительно меньшей степени, чем предполагалось. Как пишет Focus, «невидимая рука рынка» оказывает Владимиру Путину ценные услуги: западное предложение и российский спрос и во времена санкционного режима успешно взаимодействуют, в России по-прежнему потребляют западные товары, а российское сырьё сложными тропами доходит до своих клиентов за рубежом.

После начала российской спецоперации на Украине Запад ввёл против Москвы — своего давнего торгового партнёра — многочисленные санкции. Однако, как пишет Focus, они навредили российской экономике в значительно меньшей степени, чем предполагалось.

Главная сила капитализма, как писал когда-то Адам Смит, заключена не в намерениях участников рынка, а в таинственном взаимодействии спроса и предложения. «Невидимая рука» — такую метафору придумал Смит для обозначения действующего в этой сфере закона. Как отмечает издание, неизвестно, изучал ли Владимир Путин произведения британского философа-моралиста, но можно с уверенностью сказать, что «невидимая рука» оказывает ему ценные услуги. Западное предложение и российский спрос и во времена санкционного режима успешно взаимодействуют. В России по-прежнему потребляют западные товары, и, наоборот, российское сырьё сложными тропами доходит до своих клиентов за рубежом.

Российская финансовая система, которую отрезали от международной платёжной системы SWIFT, не рухнула. Причина подобной стабильности в том, что счёт текущих операций России профицитен, то есть экспорт превышает импорт, чего, например, о США сказать нельзя. Это объясняется ещё и ценами на энергоносители, которые из-за западного бойкота России взлетели до небес.

Кроме того, российская экономика, как и западные, пережила в прошлом году спад и будет вновь расти в 2023 году. Более того, по прогнозам МВФ, в 2024 году российская экономика может расти значительно быстрее, чем даже экономика немецкая. Янис Клуге, эксперт по России и экономист берлинского Фонда науки и политики, вынужден констатировать: «Российская экономика благополучно пережила 2022 год».

Также стоит учитывать и тот фактор, что российский рынок наводняют китайские производители. Apple и Samsung ушли с российского рынка, но образовавшуюся брешь быстро закрыли китайские производители Xiaomi, Realme и Honor. Но и в области реального производства товаров, например стиральных машин или промышленных изделий, на первый план выдвинулись Турция и, конечно, Китай. В целом китайский импорт в Россию достиг в декабре рекордного уровня, благодаря чему Китаю удалось нивелировать потери от спада торговли с Европой.

Не стоит забывать и о том, что европейские фирмы продолжают работать в России. В исследовании, проведённом Саймоном Эвенеттом и Никколо Пизани из швейцарского Университета Санкт-Галлена, утверждается, что не более 9% концернов из стран ЕС и G7 закрыли свои дочерние предприятия в России.

Авторы проанализировали 1404 концерна, которые до украинского кризиса имели в целом 2405 дочерних предприятий в России. По данным исследования, лишь 120 концернов полностью свернули свою деятельность или продали как минимум один филиал. Причём 20% предприятий, которые продолжают работать в России, родом из Германии. Авторы приходят к такому саркастическому выводу: «Вероятно, западные политики и лидеры экономики не так уж и едины во мнении насчёт преимуществ разрыва связей с Россией».

Однако главным подспорьем российской экономики является нефть и газ. У российских экспортёров бизнес процветает. Мир по-прежнему заинтересован в российских сырьевых ресурсах, в изобилии залегающих в сибирской вечной мерзлоте. Едва Запад прекратил покупать у России нефть и газ, как его место тут же заняли другие покупатели — Турция, Китай, Индия и многие африканские страны. Да и Европа, несмотря на санкции, тоже не может обойтись без русского газа. Такие страны, как Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания, по данным лоббистского объединения Zukunft Gas, по-прежнему закупают российский сжиженный газ. Через них российский СПГ попадает и в Германию, хотя и в ограниченном количестве.

Авторы материала приходят к выводу, что на «невидимую руку» рынка нельзя надеть оковы, что сейчас можно наблюдать на примере России. И хотя правительства тратят на печать своих торговых запретов массу казённой бумаги, они не могут или не хотят контролировать их исполнение до конца — так, чтобы реально ухудшить жизнь врага.

«Санкционные режимы призваны производить впечатление на западных избирателей, а вот Путина они никак не впечатляют», — констатирует немецкое издание.