BFM TV: даже после эмбарго российская нефть продолжает поступать в Европу через Индию и США

Европейские эксперты обеспокоены эффективностью введённого Евросоюзом эмбарго на закупки российской нефти и нефтепродуктов, сообщает BFM TV. Специалисты уверены, что российское чёрное золото продолжает поступать на европейский рынок в виде переработанного топлива, вроде дизеля. При этом, как передаёт издание, в качестве посредника в этом процессе выступает не только Индия, но и США.

Что, если российская нефть всё ещё присутствует на французских и европейских автозаправках, несмотря на вступление в силу полного запрета на её использование, задаётся вопросом BFM TV. Как напоминает издание, 5 декабря прошлого года Европейский союз ввёл эмбарго на импорт российской сырой нефти, транспортируемой по морю. Два месяца государства-члены расширили запрет на покупку российских нефтепродуктов, таких как дизельное топливо.

Однако новый этап в серии санкций, введённых против России, вызывает вопросы из-за посредников, благодаря которым российское топливо продолжает поступать в страны, поддерживающие ограничения в отношении Москвы, отмечает издание.

Речь, в частности идёт об Индии, которая «теперь стала страной, которая значительнее всех увеличила закупки у России, притом что страна практически не импортировала нефть или другое ископаемое топливо из России до начала украинского конфликта», отмечает аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха Лаури Милливирта.

Советник Энергетического центра французского Института международных отношений (Ifri) Оливье Аппер говорит о десятикратном увеличении экспорта российской нефти в Индию. Поставки из России в настоящее время составляют около четверти от общего объёма потребления нефти на индийском полуострове, что, скорее всего, делает Россию крупнейшим поставщиком для Индии.

Этот экспоненциальный рост импорта российской нефти Индией, очевидно, объясняется низкими ценами, которые Россия вынуждена устанавливать, чтобы продолжать продавать свою продукцию. «Ещё до введения европейских санкций нефть марки Urals продавалась со скидкой 30 процентов, поскольку операторы и трейдеры уже беспокоились о введении ограничений», — отмечает Оливье Аппер.

Столкнувшись с давлением некоторых западных стран, страна с населением более 1,4 млрд человек заявила, что вся эта нефть необходима для удовлетворения высокого внутреннего спроса. Однако часть российской сырой нефти, импортируемой на территорию Индии, после её переработки на месте экспортируется в другие страны. «Мы знаем, как распознать ДНК сырой нефти, но после очистки она становится обезличенной, и тогда бывает трудно или невозможно определить её происхождение», — объясняет Оливье Гантуа, директор французского профсоюза работников нефтяной промышленности UFIP EM.

Лаури Милливирта считает, что «нефтепродукты отправляются с индийских нефтеперерабатывающих заводов, получающих российскую сырую нефть, в ЕС, США и Австралию». Однако, по словам Оливье Апперта, масштабы этого явления не стоит преувеличивать. С одной стороны, поскольку мощности по переработке в Индии относительно невелики: 5 млн баррелей в день, что в два раза меньше, чем в Китае, и в три раза меньше, чем в Соединённых Штатах. С другой стороны, Индия предпочитает экспортировать свои нефтепродукты в Юго-Восточную Азию, а не в такие географически отдалённые регионы, как Европа, которая больше полагается на Ближний Восток или США в вопросе закупки дизельного топлива. «В период с января по сентябрь 2022 года из 16 миллионов тонн нефтепродуктов, импортированных Францией, Индия предоставила 300 тысяч тонн, или 2 процента», — говорит Оливье Гантуа.

Однако маршрут через Индию оказался не единственным способом, с помощью которого российская нефть в скрытом виде могла бы поступать во Францию и другие страны Европейского союза, отмечает BFM TV. Соединённые Штаты, разорвав торговые отношения с Россией, лишились поставшика вакуумного дизельного топлива, которое страна закупает в больших масштабах. Теперь США обращаются к индийским нефтеперерабатывающим заводам, таким как Reliance Energy или Nayara Energie, которые в подавляющем большинстве закупают сырую нефть у России. По данным индийской газеты Telegraph, Reliance Energy закупает у России около 600 тыс. баррелей сырой нефти в день, а США ежедневно импортируют у 200 тыс. баррелей готовой продукции, в основном вакуумного дизельного топлива у той же компании. Вакуумное дизельное топливо — это полуфабрикат, который идеально подходит для производства разных типов транспортного топлива, в частности, дизеля, который широко востребован в Европе и во Франции, поясняет BFM TV.

«Этот феномен сообщающихся сосудов и реорганизации схем добычи чёрного золота в мировом масштабе ставит под сомнение эффективность санкций, введённых против России», — отмечает издание.

«Россия продолжает зарабатывать около 640 миллионов евро в день на экспорте ископаемого топлива, что свидетельствует о необходимости снизить потолок цен на нефть и ввести дополнительные санкции, а также сделать правоприменение более надёжным», — считает Лаури Милливирта.

Эксперт также выступает за ужесточение штрафов за нарушение санкций: «Например, первоначально идея заключалась в том, чтобы нефтяники, не соблюдающие ограничение цен, были навсегда лишены доступа к западным финансовым и страховым услугам, что было бы существенным наказанием. Но срок исключения был сокращён до трёх месяцев, став почти нерачительным; эта мера должна быть усилена», — настаивает специалист.

Милливирта также указывает на «очень скромный» потолок цен для российских нефтепродуктов, который предлагает Европейская комиссия: $100 за баррель. «В нашем докладе о последствиях запрета на сырую нефть мы прогнозировали, что ограничение цен на нефтепродукты приведёт к сокращению доходов России на 25 миллионов евро в день, а запрет ЕС на российские продукты нефтепереработки — на 72 миллиона евро в день», — говорит аналитик. Однако эти прогнозы были основаны на предположении о потолке цен в пределах $65 за баррель для нефтепродуктов, которые стоят дороже, чем сырая нефть, и исходя из потолка цен на уровне $60 для сырой нефти и того факта, что затраты на переработку в России меньше $5 за баррель, поясняет Милливирта.