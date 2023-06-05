Французский социолог: протестантское мышление мешает Западу увидеть свою изоляцию в украинском конфликте

Страны Запада продолжают выступать в украинском конфликте от имени международного сообщества. Не отдавая себе отчёт в том, что три четверти мира не поддерживает их курс, пишет в статье для Marianne французский социолог Эммануэль Тодд. Учёный объясняет этот феномен «нарциссизмом», корни которого лежат в протестантской вере многих европейских стран. Как подчёркивает автор, наибольшую активность в помощи Киеву проявляют государства Европы с протестантским, а не католическим прошлым.

«Историки, изучающие конфликт на Украине, однажды удивятся неспособности Запада осознать свою изоляцию», — пишет в статье для Marianne известный французский социолог Эммануэль Тодд. По словам автора, Китай, Индия, Иран, Южная Африка, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия и многие другие страны, составляющие 75% населения планеты, отказываются следовать за курсом Запада, который, однако, не перестаёт называть себя «международным сообществом».

Как напоминает учёный, выдающийся немецкий социолог Макс Вебер в своё время объяснял подъём Запада влиянием протестантизма и вдохновлённых им экономических ценностей, таких как протестантская этика и дух капитализма. И хотя в современном мире кальвинистская или лютеранская вера почти полностью потеряла своё значение, в том числе и в США, она оставила свой след в сознании людей, считает эксперт. Именно этот след, с его точки зрения, имеет важнейшее значение для понимания современных международных отношений. Одним из элементов этого «зомби-протестантизма» является, по мнению Тодда, «культурный нарциссизм» Запада.

Социолог подчёркивает, что европейские страны, наиболее активно участвующие в украинском конфликте, поставляя вооружения Украине, являются по преимуществу протестантскими: это Англия, поставившая Киеву танки Challenger и ракеты Storm Shadow, Нидерланды, одобрившие поставку истребителей F-16, Норвегия — родина генсека НАТО Йенса Столтенберга и вероятная участница саботажа проекта «Северный поток», Швеция, «нетерпеливо топчущаяся на пороге вступления в НАТО», Финляндия, которую уже приняли в альянс, а также Эстония и Латвия.

Как поясняет автор, в прошлом европейский протестантизм состоял из двух главных компонентов. Первый, «земной» компонент — равенство граждан в праве прямого доступа каждого к Богу и всеобщего доступа к священным писаниям посредством массового обучения населения грамоте. Второй компонент протестантизма, метафизический, напротив, основывается на неравенстве, то есть концепции «избранных и проклятых». Эта догма о божественном избрании взрастила «преждевременный и агрессивный национальный идеал» Запада, уверен специалист.

Впервые «национальный нарциссизм» проявил себя в восставших против Испании Нидерландах и в революционной Англии времён Кромвеля. Следом идёт идея «американской исключительности». Протестантская концепция неравенства, по убеждению Тодда, также в прошлом легла в основу немецкого антисемитизма и американской «негрофобии».

И хотя протестантские церкви в европейских странах сегодня по большей части опустели, «идеал неравенства людей и народов остаётся живым», уверен социолог. «На международной арене, за исключением Соединённых Штатов, ни одна нация больше не имеет права заявлять о своём превосходстве. Но отказ видеть внешний мир позволяет (Западу. — ИноТВ) примирить внутреннее чувство превосходства (божественное избрание) и официальную универсалистскую риторику», — заключает Тодд.