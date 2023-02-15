«Если аэростат китайский — это шпион, если американский — метеостанция»: обозреватель Marianne посмеялся над охотой за воздушными шарами в США
«По ту сторону Атлантики на смену охоте на индеек пришла охота на аэростаты», — пишет заместитель главного редактора журнала Marianne Жак Дион. За десять дней Соединённые Штаты сбили уже четыре шара, в том числе один китайский — положивший начало всей кампании. По заверениям официальных лиц США, «которые говорят только правду и ничего, кроме правды», китайский аэростат был «компонентом обширной шпионской сети».
Возможно, эта версия имеет под собой основания, пишет Дион. Но разжигать из-за этого «достойную Джеймса Бонда» кампанию в СМИ было бы неразумно, если только не иметь желания подготовить умы к войне, которую некоторые считают неизбежной, подчёркивает автор. «Во времена спутников, позволяющих увидеть даже палатку, установленную где-то в Арканзасе, не обязательно иметь аэростаты, чтобы посмотреть, что происходит у соседа-конкурента или потенциального врага», — рассуждает обозреватель.
Однако, читая американские СМИ, можно подумать, что мы вернулись в 1938 год, когда молодой режиссёр Орсон Уэллс вызвал всеобщую панику, описав высадку инопланетян в эфире CBS. «Разница сегодня в том, что маленьких зелёных человечков заменили китайцы», — констатирует автор, добавляя, что возможность военного столкновения между Соединёнными Штатами и Китаем вполне реальна.
Как подчёркивает Дион, все страны мира теперь занялись созданием аэростатов, способных работать в верхнем воздушном пространстве, которое не регулируется никакими правилами. В Соединённых Штатах НАСА управляет Колумбийским научным аэростатным комплексом в Техасе. Но здесь нет проблем, ведь НАСА заявило, что его воздушные шары, размером в 20 раз больше китайских, выполняли исследования только в гражданских целях, иронизирует журналист. На его взгляд, это «так же убедительно», как выступление Колина Пауэлла перед Советом Безопасности ООН в 2003 году, во время которого он размахивал пробиркой, подтверждающей, что Ирак обладает оружием массового уничтожения.
«В любом случае, дело ясное. Китайский шар обязательно будет аэростатом-шпионом, в то время как американский шар автоматически является метеостанцией», — саркастически замечает Дион. Таким образом, первый должен быть сбит, а второй можно рассматривать всей семьёй, при условии, что у вас есть подходящее оборудование, «которое чаще всего производится в Китае», заключает автор статьи.
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