WSJ: власти США проверят Лигу плюща на расовую дискриминацию в отношении абитуриентов

Минюст и Минобразования США ведут проверку в отношении Йельского университета, который обвинили в дискриминации абитуриентов, пишет WSJ. Жалобы поступили и в адрес двух других вузов Лиги плюща, Брауна и Дартмута. Недовольные уверены, что к соискателям азиатского происхождения предъявляются завышенные требования и на их приём действует незаконная квота.

Министерства юстиции и образования США начали проверку по делу о возможной незаконной дискриминации в отношении абитуриентов азиатско-американского происхождения со стороны Йельского университета, сообщает The Wall Street Journal.

По мнению издания, такое расследование свидетельствует об активизировавшихся попытках администрации президента Дональда Трампа положить конец давней практике, в рамках которой при отборе абитуриентов элитные американские вузы учитывают не только их знания, но и расовую принадлежность. В прошлом году Минюст уже проводил схожую проверку в отношении Гарвардского университета и пока не дал никаких заключений.

Новое расследование было начато после того, как в 2016 году Министерства юстиции и образования получили жалобы сразу от нескольких азиатско-американских организаций. Они утверждали, что Йельский и Брауновский университеты, а также Дартмутский колледж осуществляли дискриминацию в отношении азиатско-американских абитуриентов, предъявляя к ним более высокие требования и поддерживая незаконную квоту на приём студентов в соответствии с их расовой принадлежностью.

Жалобы рассматриваются отдельно в отношении каждого из трёх элитных вузов — все они состоят в известной Лиге плюща. Как отмечает издание, претензии к Брауну и Дартмуту уже сняты за недостатком подробностей и доказательств со стороны обвинителей. Президент Йеля Питер Саловей заявил, что университет будет сотрудничать с расследованием, но при этом готов «решительно отстаивать своё право на создание разнообразного и выдающегося академического сообщества». Саловей подчеркнул, что за последние 15 лет количество студентов азиатско-американского происхождение выросло с 14% до 21,7%. Браун и Дартмут отметили, что их ни о каких жалобах вообще не оповещали.

«Министерство юстиции очень серьёзно относится к любому потенциальному нарушению индивидуальных конституционных прав», — цитирует The Wall Street journal представителя ведомства Келли Лако.

Составители жалобы подчёркивают, что процесс приёма в вузы, в особенности в элитные университеты Лиги плюща, происходит достаточно скрытно и там есть место дискриминации.

В следующем месяце в Бостоне пройдёт суд по делу некоммерческой организации Students for Fair Admission («Студенты за честный отбор»), которые обвиняют Гарвард в дискриминации с целью искусственно создать национальное разнообразие среди учащихся. Активисты утверждают, что их цель — дойти до Верховного суда и добиться отмены любой расовой дискриминации, в том числе и позитивной, при приёме абитуриентов.