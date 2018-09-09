Fox: Обама спустил собак на Трампа, а о своих «заслугах» умолчал

Бывший президент США Барак Обама обрушился с критикой на Республиканскую партию, фактически обвинив её слабой политике по отношению к России и в расизме, передаёт Fox News. Тем не менее, ведущий канала Такер Карлсон отметил, что Обама совсем забыл упомянуть о том, что курс нынешней администрации не слишком отличается от его собственного, а также о своих «заслугах» в деле уничтожении среднего класса в США.

Добрый вечер и добро пожаловать на программу Tucker Carlson Tonight. Похоже, бывалые представители обеих партий в Вашингтоне внезапно увлечённо заговорили о насильном смещении президента с должности, не утруждая себя организацией выборов. Говорите, что хотите, но это точно не демократия. Их это, правда, не волнует — они просто хотят вернуть себе власть. Но пока этого не произошло, у нас есть несколько вопросов к вашингтонскому истеблишменту о том, что у них на самом деле на уме и что они собираются делать, если они вернутся к власти. Хотя бы намекните.



Однако если вы начали разочаровываться в Трампе после всех скандалов прошедшей недели, то сегодня вновь появился Барак Обама и напомнил нам, почему Америка вообще его выбрала. Поправ все традиции и устои, Обама выступил с крайне тенденциозной агитационной речью в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне, во время которой он призвал избирателей поддержать демократов на промежуточных выборах.



Практически во всей речи Обама между строк намекает в основном на вездесущий белый расизм. Стоит ли говорить, что Обама видит его причину в приходе Трампа к власти? Однако затем он начал креативить. Послушайте, например, как Обама обрушился на нынешнюю администрацию, виня её в том, что она проводит практически такую же политику в отношении России, как и он сам в своё время.



БАРАК ОБАМА, бывший президент США: Что стряслось с Республиканской партией?! Её главным организующим принципом внешней политики была борьба с коммунизмом! А теперь они подлизываются к бывшему главе КГБ!



(Смеётся) Где этот гаваец научился так говорить? Откуда этот акцент? Забавно. Но это было так, лирическое отступление. Вскоре Обама вновь оседлал своего любимого конька — тему расизма республиканцев. Приведу одну цитату: «Каждый раз, когда мы методично начинаем двигаться к осуществлению наших основополагающих принципов, согласно которым все мы созданы равными друг другу и наделены нашим Создателем определёнными неотъемлемыми правами.., кто-то и где-то этому противится».



Иными словами, республиканцы просто терпеть не могут равные права! Именно поэтому они и избрали Трампа! Они ничем не лучше рабовладельцев довоенного Юга. Вот как это объяснил Обама.



БАРАК ОБАМА: Поймите, что дело здесь не в противостоянии демократов и республиканцев или либералов и консерваторов. На протяжении нашей истории подобная политика не раз заражала обе партии. Южные демократы были куда более рьяными защитника рабства.



(Усмехается) Рабства… Скажите просто: во всём виноват расизм. Что интересно, Обама не упомянул о гибели среднего класса в США. И это странно, потому ещё в 2015 году — тогда шёл седьмой год президентства Обамы — средний класс оказался в нашей стране в меньшинстве в первый раз на нашей памяти. Это был переломный момент последних нескольких десятилетий — он кардинально изменил нашу страну. Это событие — основная причина нынешнего политического хаоса. Однако в мире Обамы этого просто не было. Ну и, конечно, семь лет его правления здесь абсолютно ни при чём.



Элиты в Вашингтоне разражаются аплодисментами, когда слышат об этом. Они тоже не хотят говорить о гибнущем среднем классе, им это не интересно, и они не хотят, чтобы их сюда приплетали. Гораздо легче просто винить расистов, прячущихся под кроватью.



Дата выхода в эфир 07 сентября 2018 года.