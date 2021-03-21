Полмиллиона убытка ежедневно: Focus рассказал о закате империи Трампа
За четыре года своего пребывания в должности президента США Дональд Трамп потерял не только шанс на второй президентский срок, но и огромное количество денег, пишет немецкий журнал Focus.
Выборы в США закончились для Трампа ясным поражением, даже если он сам никогда не захочет этого признать, отмечает издание. С точки зрения его личного финансового состояния, его президентство тоже не было успешным, подчёркивает Focus со ссылкой на данные новостного агентства Bloomberg.
За четыре года, которые Трамп провёл в качестве главы Белого дома, его состояние сократилось с $3 млрд до $2,3 млрд. Это соответствует убыткам в $175 млн в год, $14,5 млн в месяц или примерно $0,5 млн в день. И так на протяжении четырёх лет, подчёркивает Focus.
При этом Трамп не упускал случая пополнить свой кошелёк благодаря своему президентству. Платить за жильё Трампа в Нью-Йорке должен был центральный офис командования службы безопасности, ответственный за сохранность президентской семьи. А иностранные дипломаты перед своим визитом в Белый дом часто заселялись в отель, принадлежащий Трампу.
Однако закат империи Трампа это не сдержало, отмечает немецкий журнал. Как сообщается в статье, важнейшая и самая крупная часть имущества клана Трампов, составляющая в общей сложности порядка $1,7 млрд, — это недвижимость. Но за четыре года на посту президента недвижимость Трампа — например, знаменитая Trump Tower — потеряла около 26% своей стоимости.
Причин этому много. С одной стороны, пандемия коронавируса, с которой президент сам по себе ничего не мог поделать, — но на начальном этапе он преуменьшал её опасность и прогнозировал её быстрое завершение. Спустя около 15 месяцев после первого случая заражения пандемия в США всё ещё продолжает свирепствовать. Бывшему президенту страны она принесла миллионные убытки.
К примеру, два небоскрёба фирмы Vornado Properties в Нью-Йорке и Сан-Франциско, доля Трампа в которых составляет 30%, потеряли в цене порядка $80 млн всего лишь с 2019 года. Знаменитой Trump Tower тоже досталось: арендная плата в здании снизилась с 2018 года на 32%. По версии экспертов, есть три причины, определяющие такие убытки: коронавирус, штурм Капитолия в начале года, в котором отчасти винят и Трампа, а также устаревшее портфолио.
Как сообщается в статье, Трамп владеет примерно дюжиной отелей. Некоторые принадлежат ему лично, другими он только управляет, либо они могут использовать его имя. Эта отрасль сильно пострадала от коронавирусного кризиса не только в США, поэтому неудивительно, что доходы отелей за время президентства Трампа упали на 42%. Дополнительно следует добавить около $330 млн долга на фоне заявления, к примеру, Deutsche Bank, о том, что они больше не будут вести никакие дела с экс-президентом США.
Убытки понесли также поля для гольфа, продолжает Focus. Как до, так и после начала пандемии коронавируса, Трамп во время своего президентства регулярно находил время для игры в гольф. Однако в том, что касается финансового положения, его поля для гольфа в последние годы наверняка его не радовали, пишет немецкий журнал. Доходы с них сократились на 19%.
Сходным образом выглядит и ситуация в других сферах. Стоимость авиапарка Трампа с 2016 года снизилась почти на 59%, а его книги стали приносить на 87% меньше дохода, чем в то время, пока он был президентом США.
В то время как инвестиции Трампа продолжают падать в цене, его долговая гора растёт, подчёркивает Focus. Во время его предвыборной кампании американские СМИ сообщали, что Трамп накопил $421 млн долгов. Экс-президент США подтвердил эти данные, выступая на телевидении, хотя это выглядело случайностью.
Кроме того, ранее американские СМИ сообщали о том, что Трамп практически не платит налоги в США: в 2016 и 2017 годах сумма уплаченных им налогов составила по $750 за год, напоминает немецкий журнал Focus.
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