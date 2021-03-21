Полмиллиона убытка ежедневно: Focus рассказал о закате империи Трампа

Президентство Дональда Трампа не было успешным ни в политическом, ни в финансовом плане, пишет немецкий журнал Focus. Хотя бывший лидер Белого дома не упускал случая пополнить свой кошелёк, пользуясь служебным положением, закат империи Трампа сдержать не удалось. На протяжении четырёх лет он каждый день терял по полмиллиона долларов — и не только из-за коронавируса.

За четыре года своего пребывания в должности президента США Дональд Трамп потерял не только шанс на второй президентский срок, но и огромное количество денег, пишет немецкий журнал Focus.

Выборы в США закончились для Трампа ясным поражением, даже если он сам никогда не захочет этого признать, отмечает издание. С точки зрения его личного финансового состояния, его президентство тоже не было успешным, подчёркивает Focus со ссылкой на данные новостного агентства Bloomberg.

За четыре года, которые Трамп провёл в качестве главы Белого дома, его состояние сократилось с $3 млрд до $2,3 млрд. Это соответствует убыткам в $175 млн в год, $14,5 млн в месяц или примерно $0,5 млн в день. И так на протяжении четырёх лет, подчёркивает Focus.

При этом Трамп не упускал случая пополнить свой кошелёк благодаря своему президентству. Платить за жильё Трампа в Нью-Йорке должен был центральный офис командования службы безопасности, ответственный за сохранность президентской семьи. А иностранные дипломаты перед своим визитом в Белый дом часто заселялись в отель, принадлежащий Трампу.

Однако закат империи Трампа это не сдержало, отмечает немецкий журнал. Как сообщается в статье, важнейшая и самая крупная часть имущества клана Трампов, составляющая в общей сложности порядка $1,7 млрд, — это недвижимость. Но за четыре года на посту президента недвижимость Трампа — например, знаменитая Trump Tower — потеряла около 26% своей стоимости.

Причин этому много. С одной стороны, пандемия коронавируса, с которой президент сам по себе ничего не мог поделать, — но на начальном этапе он преуменьшал её опасность и прогнозировал её быстрое завершение. Спустя около 15 месяцев после первого случая заражения пандемия в США всё ещё продолжает свирепствовать. Бывшему президенту страны она принесла миллионные убытки.

К примеру, два небоскрёба фирмы Vornado Properties в Нью-Йорке и Сан-Франциско, доля Трампа в которых составляет 30%, потеряли в цене порядка $80 млн всего лишь с 2019 года. Знаменитой Trump Tower тоже досталось: арендная плата в здании снизилась с 2018 года на 32%. По версии экспертов, есть три причины, определяющие такие убытки: коронавирус, штурм Капитолия в начале года, в котором отчасти винят и Трампа, а также устаревшее портфолио.

Как сообщается в статье, Трамп владеет примерно дюжиной отелей. Некоторые принадлежат ему лично, другими он только управляет, либо они могут использовать его имя. Эта отрасль сильно пострадала от коронавирусного кризиса не только в США, поэтому неудивительно, что доходы отелей за время президентства Трампа упали на 42%. Дополнительно следует добавить около $330 млн долга на фоне заявления, к примеру, Deutsche Bank, о том, что они больше не будут вести никакие дела с экс-президентом США.

Убытки понесли также поля для гольфа, продолжает Focus. Как до, так и после начала пандемии коронавируса, Трамп во время своего президентства регулярно находил время для игры в гольф. Однако в том, что касается финансового положения, его поля для гольфа в последние годы наверняка его не радовали, пишет немецкий журнал. Доходы с них сократились на 19%.

Сходным образом выглядит и ситуация в других сферах. Стоимость авиапарка Трампа с 2016 года снизилась почти на 59%, а его книги стали приносить на 87% меньше дохода, чем в то время, пока он был президентом США.

В то время как инвестиции Трампа продолжают падать в цене, его долговая гора растёт, подчёркивает Focus. Во время его предвыборной кампании американские СМИ сообщали, что Трамп накопил $421 млн долгов. Экс-президент США подтвердил эти данные, выступая на телевидении, хотя это выглядело случайностью.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщали о том, что Трамп практически не платит налоги в США: в 2016 и 2017 годах сумма уплаченных им налогов составила по $750 за год, напоминает немецкий журнал Focus.