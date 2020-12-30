BI: американцы назвали Трампа самым почитаемым человеком 2020 года

По итогам опроса Gallup, Дональд Трамп стал самым почитаемым человеком года в США, обойдя Барака Обаму, 12 лет подряд занимавшего первое место в этом списке, пишет Business Insider. Несмотря на низкие рейтинги в целом, действующий президент удерживает авторитет в своей партии — в опросе его поддержали многие республиканцы, в то время как мнения демократов разделились.

Во вторник 29 декабря американский Институт общественного мнения Гэллапа (Gallup) опубликовал результаты опроса, согласно которым президент Дональд Трамп стал самым почитаемым человеком года, сообщает Business Insider.

В своём ежегодном опросе эксперты просят американцев назвать одного своего современника, которым они больше всего восхищаются. В 2020 году из более 1000 респондентов 18% заявили, что таким человеком является Дональд Трамп. Таким образом он обошёл своего предшественника Барака Обаму, который возглавлял список на протяжении последних 12 лет и теперь переместился на второе место с 15%.

На третьем месте оказался избранный президент-демократ Джо Байден — за него высказалось 6% опрошенных. А ведущий инфекционист доктор Энтони Фаучи, проявивший себя в период пандемии коронавируса, занял четвёртую строчку рейтинга с 3%.

Как отметил Gallup, исторически действующие президенты чаще всего занимали первое место в таком опросе, а если этого не происходило, это свидетельствовало об их непопулярности.

У Трампа достаточно низкий рейтинг народного одобрения — это объясняет, почему прежде за все четыре года своего президентства он ни разу не лидировал в опросе. В 2017-м и 2018 году действующий лидер оставался на второй строчке, а в 2019-м разделил первое место с Обамой.

В 2020-м, по мнению экспертов, несмотря на ощутимое неодобрение общественности в целом, Трамп, наконец, возглавил рейтинг благодаря обширной поддержке со стороны республиканцев. Имя президента назвали 48% его однопартийцев, в то время как мнения демократов разделились между Обамой, Байденом, Фаучи и другими известными персоналиями.

Судя по опросу, как подчёркивает Business Insider, несмотря на процесс импичмента, пандемию, унёсшую жизни более 335 тыс. человек по всей стране, и поражение на президентских выборах в свой последний год у власти, Трамп по прежнему удерживает в своих руках большое влияние и авторитет в собственной партии.

Самой почитаемой женщиной уже третий год подряд американцы называют бывшую первую леди Мишель Обаму. Второе место заняла избранный вице-президент Камала Харрис, а на третьей строчке оказалась супруга действующего главы Белого дома Меланья Трамп.