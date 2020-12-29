Washington Post: вызовы 2020 года усилили раскол внутри США

В уходящем году американское общество столкнулось со множеством проблем — от пандемии до протестов против расизма, которые только подтвердили глубокие разногласия между сторонниками демократов и республиканцев, пишет старший корреспондент The Washington Post Дэн Балз. По его словам, на этом фоне особенно опасными выглядят попытки Дональда Трампа подорвать легитимность электорального процесса в США.

«2020 год принёс необычайные и неожиданные вызовы, которые проверили на прочность основные институты, потребовали мужества и жертв перед лицом бушующей пандемии, подчеркнули расовое и экономическое неравенство и вызвали самую большую явку избирателей за всю историю выборов в США. Но в итоге Америка осталась всё такой же расколотой, как и прежде», — пишет старший корреспондент The Washington Post Дэн Балз.

По словам журналиста, победа Джо Байдена на всеобщем голосовании была впечатляющей: в целом он набрал более 81 млн (51,3%) голосов. Вместе с тем тот факт, что Трамп получил 74 млн (46,8%) голосов, в некотором смысле стал ещё большим сюрпризом, поскольку опросы постоянно недооценивали его поддержку.

Кандидат от демократов почувствовал себя уверенно после того, как получил 306 голосов в коллегии выборщиков — против 232 у его оппонента. Но этот результат стал возможным благодаря череде побед с минимальным преимуществом, которые при небольших изменениях могли привести к другому исходу, отмечает автор статьи.

Между тем действующий президент отказался уступить даже после голосования коллегии выборщиков, которое должно быть одобрено конгрессом 6 января. И хотя Трампу не удалось отменить результаты выборов, «токсичность его безосновательных, неоднократных обвинений поразила политическое пространство» Америки, считает Балз.

По его мнению, десятки миллионов сторонников Трампа теперь считают, что Байден был избран незаконно. Такое мнение подрывает доверие к избирательному процессу и потенциально способно помешать новому президенту эффективно управлять США.

Ситуацию для демократов усугубляет то, что им не удалось получить большинство в конгрессе, на которое они рассчитывали. В результате после голосования расстановка сил между двумя действующими партиями изменится несильно.

Более того, социолог-демократ Джефф Гарин, который уже многие годы изучает общественное мнение в США, указывает на то, что ноябрьские выборы сделали «разделённую страну ещё более разделённой». Он добавляет, что не может вспомнить время, когда между двумя сторонами политического раскола существовало «так мало точек соприкосновения».

«Дело не только в том, что избиратель Трампа сильно отличается от избирателя Байдена, в зависимости от места обитания и демографических характеристик, — говорит Гарин. — Их системы убеждений настолько фундаментально различны, что они, по сути, живут в двух разных реальностях».

Опросы как до, так и после выборов подчёркивают масштабы пропасти, которая сейчас разделяет эти два мира. Так, согласно исследованию компании Public Opinion Strategies, 81% республиканцев и 77% демократов признались, что стали с меньшим уважением относиться к представителям противоположной партии, чем четыре года назад.

«Все эти опросы отражают существующее ощущение, что противная сторона продвигает политику, которая может нанести стране серьёзный вред», — считает политолог из Университета Эмори Алан Абрамовиц, специализирующийся на поляризации общества.

«Это касается всего: от экономической политики до борьбы с пандемией, иммиграции, расовых отношений, социальных проблем — чего угодно, — добавляет он. — Эта внутренняя неприязнь, недоверие и враждебность показывает фактическое несогласие в вопросе того, как следует управлять страной, кто должен ею управлять и какой политике им нужно следовать».

Президентство Трампа увеличило разрыв в ценностях между республиканцами и демократами, чернокожими и белыми, людьми с высшим образованием и без, верующими и атеистами. Ничего из того, что произошло в ноябре, похоже, не изменило ситуацию существенно, рассуждает Балз.

Для сторонников Трампа сохранение культуры Америки, в которой долгое время доминировало белое христианское большинство, остаётся краеугольным камнем их убеждений. Это помогает понять их привязанность к президенту, который предупреждает, что демократы и их союзники стремятся переписать историю страны и уничтожить её наследие.

Различия, основанные на идеологии и политике, обычны для демократических обществ. Но разногласия относительно легитимности выборов могут быть гораздо опаснее. «Я не хочу сказать, что будут бунты или появятся вооружённые ополчения, но отсутствие единой веры в простейшие демократические ценности по своей сути является дестабилизирующим», — полагает социолог-демократ Анна Гринберг.

Хотя день выборов и день голосования коллегии выборщиков прошли мирно, угрозы насилия и некоторые столкновения продолжаются. Сотни представителей Proud Boys — «группы мужчин-шовинистов, которые неровно дышат к Трампу, а он отвечает им взаимностью» — прошли маршем по улицам округа Колумбия в начале этого месяца, «провоцируя драки». В результате четыре человека получили ножевые ранения. До этого вооружённые демонстранты собирались у дома госсекретаря штата Мичиган Джоселин Бенсон, чтобы заявить о своём несогласии с голосованием, напоминает Балз.

В течение нескольких недель после выборов аналитики изучили результаты, ища изменения среди определённых групп избирателей. Особенно в Южной Флориде и Южном Техасе, где Трамп добился заметных успехов.

Эти исследования дают потенциальные подсказки о силах, которые могут сформировать политику в будущем. Но они не могут скрыть более широкую реальность — разделение страны только укрепляется. «Большинство людей выбрали определённую сторону и предсказуемо придерживаются её», — подчёркивает политолог Университета штата Мичиган Мэтт Гроссманн.

Обе партии претерпели драматические изменения за последнее десятилетие. Республиканцы оказались в «тисках Трампа и трампизма», оставив позади консерватизм Рональда Рейгана. Но, несмотря на парламентские успехи в ноябре, им предстоят дебаты о своём будущем, а влияние на них действующего президента остаётся «непредсказуемым фактором».

Америка «оставалась твёрдой в своём расколе», несмотря на серию серьёзных потрясений — теракты 11 сентября 2001-го, финансовый кризис и рецессию 2008-го и 2009-го. И ничего не поменялось в этом году, который включал импичмент, пандемию, признание расовой несправедливости, экономические трудности и предвыборную кампанию, не похожую ни на одну другую на памяти автора статьи.

«Теперь задача по навигации в этом разделённом ландшафте ложится на плечи Байдена. У него есть чёткая политическая программа, чтобы решить некоторые из самых серьёзных проблем, с которыми сталкивался новый президент за последние десятилетия. Но его более широкое стремление, как он неоднократно повторял, состоит в том, чтобы исцелить страну и исправить её сломанную политику. В стране, столь расколотой и враждебно настроенной по отношению к оппозиции, даже небольшой прогресс будет считаться значительным достижением», — заключает Дэн Балз.